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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

فرماندار یزد تأکید کرد:

لزوم استفاده از روش‌های نوین آبیاری در توسعه فضای سبز شهر یزد

لزوم استفاده از روش‌های نوین آبیاری در توسعه فضای سبز شهر یزد

یزد ـ فرماندار یزد گفت: توسعه فضای سبز در شهرستان یزد یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردمی است که ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این زمینه تمام تلاش خود را به‌ کار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، ظهر امروز  در مراسم بهره‌برداری از فاز یک پارک مهرآوران اظهار داشت: مدیران شهرداری با توجه به خشک‌سالی‌های پیاپی در سال‌های اخیر و با عنایت به اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز شهری در شهرستان یزد استفاده از روش‌های نوین آبیاری را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار یزد افزود: شهر یزد به سبب قرار گرفتن در اقلیم نیمه‌ خشک و خشک کشور نیاز به طراوت و شادابی بیشتری دارد به همین دلیل نیازمند افزایش سرانه فضای سبز هستیم.

وی تاکید کرد: ایجاد فضای سبز در سطح شهر به بهبود شرایط زیست‌محیطی کمک می‌کند و زمینه زیباتر شدن فضای شهری را فراهم خواهد ساخت.

سالاری با اشاره به اینکه فضای سبز استاندارد نقش بسزایی در ایجاد و تقویت شور و نشاط اجتماعی ایفا می کند، تصریح کرد: فضای های تفریحی و سرگرم کننده از جمله پارک ها می توانند در تضمیمن سلامت روحی و روانی افراد جامعه موثر باشند.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت مدیریت شهری خاطرنشان کرد: امیدواریم در سالی که به پایان دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا منجر می‌شود، اقدامات و برنامه‌های این نهاد در راستای خدمت‌رسانی به مردم و کیفیت بیشتر خدمات شهری باشد.

کد مطلب 3773806

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