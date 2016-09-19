به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از فاز یک پارک مهرآوران اظهار داشت: مدیران شهرداری با توجه به خشک‌سالی‌های پیاپی در سال‌های اخیر و با عنایت به اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز شهری در شهرستان یزد استفاده از روش‌های نوین آبیاری را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار یزد افزود: شهر یزد به سبب قرار گرفتن در اقلیم نیمه‌ خشک و خشک کشور نیاز به طراوت و شادابی بیشتری دارد به همین دلیل نیازمند افزایش سرانه فضای سبز هستیم.

وی تاکید کرد: ایجاد فضای سبز در سطح شهر به بهبود شرایط زیست‌محیطی کمک می‌کند و زمینه زیباتر شدن فضای شهری را فراهم خواهد ساخت.

سالاری با اشاره به اینکه فضای سبز استاندارد نقش بسزایی در ایجاد و تقویت شور و نشاط اجتماعی ایفا می کند، تصریح کرد: فضای های تفریحی و سرگرم کننده از جمله پارک ها می توانند در تضمیمن سلامت روحی و روانی افراد جامعه موثر باشند.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت مدیریت شهری خاطرنشان کرد: امیدواریم در سالی که به پایان دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا منجر می‌شود، اقدامات و برنامه‌های این نهاد در راستای خدمت‌رسانی به مردم و کیفیت بیشتر خدمات شهری باشد.