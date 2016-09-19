استفاده از تولیدات بومی استان کرمانشاه در میان مردم نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز دوشنبه در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بحث منطقه آزاد قصرشیرین از جانب استاندار بطور جدی در حال پیگیری است و تا مرحله ارائه به مجلس پیش رفته و این کار تیمی بسیار پسندیده‌ای است.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بیان کرد: پتانسیل قصرشیرین بسیار بیشتر از مهران و مریوان و سیستان و بقیه هفت منطقه خواهد بود و اینکه چرا تا کنون پیگیری نشده جای سوال است.

رحیمی همچنین از بازگشایی مرز سومار گفت و اظهار داشت: بحث دفاع از تردد مرزهای سومار در حوزه تجارت می‌تواند خبر خوشی برای استان کرمانشاه باشد و کسب این موفقیت‌ها بدلیل ارتباط بخش دولتی با بخش خصوصی است.

وی همچنین تصریح کرد: اگر کرمانشاه امروز حرفی برای گفتن دارد بالای ۵۰ درصد مدیون تردد زوار کربلا بوده است که امسال از مرز سومار دوباره این امر محقق شد و امید است قدمی باشد برای اقدام جهت بازگشایی مرز خسروی.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه برگزاری جلسات ارتباط دولت با بخش خصوصی در حوزه عمرانی را موثر دانست و بیان داشت: خوراک‌های مطالعاتی کاربردی و آماده شده از جانب دبیرخانه شورای گفتگو می تواند باعث بهینه بخشی و پیشرفت اقتصادی استان شود.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه سرزمین فرصت‌هاست و ما باید در حوزه اقتصادی این فرصتها را مهیا کنیم.

وی گفت: با تلاش شورای گفتگو و با هم اندیشی حوزه های کشاورزی، گردشگری، و... بدنبال موضوعات کاربردی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری باشیم و از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم چرا که اگر ما استفاده نکنیم استان‌های همسایه و رقیب از آنها استفاده می‌کنند.

رحیمی در پایان یادآور شد: در جلسات شورای گفتگو باید نسخه‌ای اجرایی و عملیاتی تحویل دهیم که بتواند در توسعه استان موثر باشد و همچنین بحث استفاده از تولیدات استان را در بین مردم نهادینه کنیم.