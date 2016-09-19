به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش‌یابی روزهای دوشنبه و سه شنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد، گاهی با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

احد وظیفه افزود: طی این مدت برخی نقاط شمال شرق، شرق و جنوب غرب کشور نیز وزش باد نسبتا شدید خواهند داشت.

به گفته وی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه با نفوذ زبانه کم فشار و همراهی تدریجی آن و وزش باد گرم در سواحل شمالی کشور افزایش دمای هوا در این نواحی رخ خواهد داد که این افزایش در سواحل دریای خزر حدود ۴ تا ۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

با وجود این از روز جمعه این مناطق با نفوذ زبانه پرفشار نسبی به شمال غرب و سواحل دریای خزر مجددا شروع بارش به همراه افت دما را خواهند داشت که تا اوایل هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. انتظار می رود که این کاهش دما در سواحل شمالی کشور به حدود ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد برسد ضمنا امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی شده است.