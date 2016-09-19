کاهش دما در چهارمحال و بختیاری/شهرکرد در آستانه یخبندان

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هوا در شهرکرد طی روز های آینده سردتر می شود، اظهار داشت: دمای فعلی شهرکرد در حال حاضر یک درجه سانتی گراد است.

وی عنوان کرد: دما در اکثر نقاط چهارمحال و بختیاری افت شدید داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دما در بیشتر نقاط چهارمحال و بختیاری به زیر ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت ها همراه با وزش باد خواهد بود.

مهرداد قطره ادامه داد: به سبب افزایش سرعت وزش باد برای امروز خیزش گردوخاک به صورت محلی مورد انتظار است.