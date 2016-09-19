به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت آقایان علی شمخانی و سعید جلیلی را در شورای عالی امنیت ملی بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری برای یک دوره دیگر تمدید کردند.
از سوی رهبر معظم انقلاب؛
عضویت شمخانی و جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تمدید شد
حضرت آیتالله خامنهای عضویت علی شمخانی و سعید جلیلی را در شورای عالی امنیت ملی بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری برای یک دوره دیگر تمدید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت آقایان علی شمخانی و سعید جلیلی را در شورای عالی امنیت ملی بهعنوان نماینده مقام معظم رهبری برای یک دوره دیگر تمدید کردند.
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