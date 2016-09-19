عضویت شمخانی و جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در اجرای اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت آقایان علی شمخانی و سعید جلیلی را در شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نماینده‌ مقام معظم رهبری برای یک دوره‌ دیگر تمدید کردند.

