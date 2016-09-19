پلیس حرفه ای با رویکرد علمی اولویت نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در مراسم تقدیر از برترین های یازدهمین جشنواره علمی نظم و امنیت، اظهارداشت: برگزاری این جشنواره حرکت خوبی بود و نشانگر تعامل و همکاری محققان و پژوهشگران علمی درون سازمانی با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی است.

وی از نیروی انتظامی به عنوان یک مجموعه دانش بنیان نام برد و تصریح کرد: باید دانش محوری و حرفه ای محوری، مبنای کار ناجا قرار گیرد؛ اولویت ما پلیس حرفه ای است که این باید یک ریشه علمی داشته باشد.

فرمانده ناجا، مقالات و موضوعات انتخاب شده برای برترین های یازدهمین جشنواره تحقیقات غیرصنعتی نظم و امنیت را مطلوب دانست و ادامه داد: موضوعات تحقیقات علاوه بر بروز بودن بایستی از اثربخشی و گشایش برخوردار باشد تا تاثیر مثبت آن را در حوزه مربوطه شاهد باشیم.

سردار اشتری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در تحقیقات علمی، پیشرفت های خوبی داشته به گونه ای که توانسته ایم رتبه های خوبی را در نیروهای مسلح کسب کنیم.

این مقام عالی انتظامی کشور از بکارگیری طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های اثربخش در ماموریت های ناجا خبر داد و افزود: امروز ناجا به تحقیقاتی نیاز دارد که در کارها اثربخش باشد البته بخشی از تحقیقات نیز چنین بوده است.

فرمانده ناجا با تاکید براینکه باید به سمت تحقیقات کاربردی گام برداریم، ادامه داد: پژوهش های ما بایستی برای نیروهای مسلح به خصوص نیروی انتظامی مشکل گشا باشد.

سردار اشتری در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا به جهت اقدامات علمی در تحقیقات غیرصنعتی، تاکید کرد: این اقدامات علمی، حرکت خوب و رو به جلویی می باشد که هر سال از رشد خوبی برخوردار بوده است.

گفتنی است، مراسم تقدیر از برترین های یازدهمین جشنواره علمی نظم و امنیت و همچنین جشنواره مالک اشتر در سالن کوثر ستاد این نیرو برگزار شد.