۱۱مجتمع پتروشیمی درکشورتوسط مجتمع هلدینگ خلیج فارس درحال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نژادسلیم ظهر دوشنبه در حاشیه تجهیز کارگاه مجتمع پتروشیمی دهدشت در جمع خبرنگاران افزود: هزینه ساخت این مجتمعها در نقاط مختلف کشور بیش از شش میلیارد یورو است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی مجتمع بید بلنددو در دهدشت پس از ۱۴ سال تاخیر آغاز شده است، افزود: اصل کار ما باید از مجتمع پتروشیمی بیدبلند۲ شروع شود.

نژاد سلیم تصریح کرد: مجتمع پتروشیمی دهدشت مواد اولیه مجتمع گچساران را تامین می کند.

وی پتروشیمی گچساران را نیز تامین کننده خوراک پتروشیمی دهدشت عنوان کرد و گفت: پتروشیمی دهدشت در ۱۰ سال گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده که اجرای این پروژه در نهایت به مجتمع هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.

نژاد سلیم تصریح کرد: اجرای پتروشیمی دهدشت از امروز آغاز می شود و مجتمع‌های پتروشیمی بیدبلند۲ و گچساران نیز در حال اجرا هستند.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس افزود: پیمانکار این پروژه باید طراحی پایه، تفضیلی و سفارشات لازم را برای این پروژه انجام داده و مراحل ساخت سایت را آغاز کند.

وی افزود: ساخت سایت نیز نزدیک به شش ماه پس از انتخاب پیمانکار آغاز می‌شود.