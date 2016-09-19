ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشتر انگور تولیدی چهارمحال و بختیاری در شهرستان کیار این استان تولید می شود، اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان کیار به به تولید انگور اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: انگور تولیدی شهرستان کیار بهترین نوع انگور تولیدی در این استان است که به استان های همجوار صادر می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تولید انگور اشتغال قابل توجهی در سطح این شهرستان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: قسمتی از انگور تولیدی این شهرستان نیز فرآوری می شود و در بازار فروخته می شود.