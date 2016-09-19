انقلاب اسلامی ریشه در غدیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان نیروهای مسلح استان با گرامیداشت عید غدیر خم و فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: انقلاب اسلامی ایران با غدیر پیوند و ریشه دارد و بعثت مجدد در ایران اسلامی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح کشور نیز نیروهای غدیری هستند اظهار داشت: دفاع نیروهای مسلح ایران برای دفاع از قران و اسلام بوده و ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید والامقام از استان در این راه تقدیم شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به راحتی کسب نشده است تصریح کرد: برای انقلابی ماندن باید بهایش را بپردازیم و تلاش کنیم.

آیت الله طبرسی در بخشی از سخنانش با اشاره به انتشار فایل صوتی در فضای مجازی علیه نظام اسلامی افزود: هدف دشمنان اسلامی بدبین کردن ذهنیت جوانان درباره انقلاب است و باید هوشیار بود.

وی افزود: آنان که بر طبق عدم تقویت نیروی نظامی می زنند خودشان صدها محافظ دارند درحالی که حکومت بدون داشتن امنیت نمی تواند در حوزه های مختلف موفق باشد.

امام جمعه ساری، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نیمه کاره بودن پارک موزه دفاع مقدس استان خواستار تسریع در تکمیل آن شد.