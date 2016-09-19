به گزارش خبرگزاری مهر، از بین ۴۷۳ نمایش در سراسر کشور و ۶۵ نمایش راه یافته به داوری نهایی، ۱۱ اثر از ۹ استان برای شرکت در جشنواره کشوری معرفی شدند که نمایش عروسکی دنیای زیبا به کارگردانی شادی پاکزاد مربی کانون شماره ۲ مهاباد از استان آذربایجان غربی به مرحله کشوری هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی که روزهای ۵ تا ۷ مهر ۱۳۹۵ در ساری برگزار می‌شود، راه یافت.

گروه انتخاب این مرحله تشکیل ‌شده از «زهرا صبری»، «فرزاد زیدی‌نژاد» و «آرش شریف‌زاده» براساس حرف الفبای استان‌ها و بدون رتبه‌بندی، نمایش‌های: «پرواز» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صالحی‌اقدم از مجتمع کانون تبریز استان آذربایجان‌شرقی، «دنیای زیبا» به کارگردانی شادی پاکزاد از مرکز شماره ۲ مهاباد در آذربایجان‌غربی، «شلبی تنها نرو» به کارگردانی ساغر لطفی‌نژاد از مرکز شماره ۱۰، «خال پادشاه» به کارگردانی محبوبه طالبی از مرکز شماره ۶ به عنوان آثار منتخب برای حضور در مرحله کشوری این جشنواره معرفی کرده‌اند.

همچنین نمایش «نمکی بلا و دیو ناقلا» کار اعضای دارای نیازهای ویژه به کارگردانی لیلا مکانی از مرکز شماره ۲۴ (فراگیر) از استان تهران، «ماه بود و روباه» به کارگردانی نوشین فرهادی از مرکز فرهنگی هنری جونقان چهار محال و بختیاری، «فرار از زندان» به کارگردانی آرین محزون از مرکز شماره ۱ کانون شیراز در استان فارس، «هیولای کوچک» به کارگردانی آزاده آقامیربها از مرکز شریفیه قزوین، «تو می‌دونی من کی هستم؟» به کارگردانی فاطمه زمانی از مرکز شماره ۲ رفسنجان استان کرمان، «تارتوری» به کارگردانی بیتا مرغوب از مرکز تنکابن مازندران و «طبیعت زیباست» به کارگردانی مرضیه درخشان از مرکز شماره۳ کانون همدان به عنوان آثار منتخب معرفی شده اند.

در عین حال در بخش نمایش‌نامه‌نویسی نیز ۱۲۵ اثر و در بخش پوستر نیز ۵۸ اثر سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است که برگزیدگان این دو بخش نیز در مرحله کشوری جشنواره معرفی می‌شوند.

از بین ۲۰ اثر راه یافته به مرحله استانی هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی، هیئت داوران این مرحله ۳ اثر را از آذربایجان‌غربی به ستاد جشنواره معرفی کردند.

هفدهمین جشنواره‌ نمایش عروسکی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روزهای ۵ تا ۷ مهر ۱۳۹۵ در مازندران و شهر ساری برگزار می‌شود.