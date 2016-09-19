  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

معاون بهبودتولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت بادام در چهارمحال وبختیاری آغاز شد

برداشت بادام در چهارمحال وبختیاری آغاز شد

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت بادام در چهارمحال وبختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا دانش اظهار داشت: سطح زیر کشت بادام استان نزدیک به ۱۴ هزار هکتار است که ازاین میزان نزدیک به دو هزار هکتار به صورت نهال ومابقی بارور است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۲۳هزار تن محصول بادام ازاین سطوح زیر کشت شده دراستان برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارقام غالب زیر کشت دراستان شامل رقم مامایی، ربیع وسفید است، افزود:رقم هایی که طی چند سال گذشته برای جلوگیری ازسرمازدگی دور رس بهاره برای باغات ترویج وتوزیع می شود، رقم دیرگل شاهرود است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰درصد باغات بادام استان رقم مامایی است که بیشتر این محصول به کشور هند صادر می شود.

کد مطلب 3773838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها