برداشت بادام در چهارمحال وبختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، حمیدرضا دانش اظهار داشت: سطح زیر کشت بادام استان نزدیک به ۱۴ هزار هکتار است که ازاین میزان نزدیک به دو هزار هکتار به صورت نهال ومابقی بارور است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۲۳هزار تن محصول بادام ازاین سطوح زیر کشت شده دراستان برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارقام غالب زیر کشت دراستان شامل رقم مامایی، ربیع وسفید است، افزود:رقم هایی که طی چند سال گذشته برای جلوگیری ازسرمازدگی دور رس بهاره برای باغات ترویج وتوزیع می شود، رقم دیرگل شاهرود است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰درصد باغات بادام استان رقم مامایی است که بیشتر این محصول به کشور هند صادر می شود.