ترامپ آراء بیشتر سیاه پوستان را بخود جلب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، علیرغم خواست کلینتون، سیاه پوستان به سوی ترامپ تغییر موضع دادند.

بر اساس این گزارش تا چند هفته پیش تصور و به زبان آوردن حمایت جامعه سیاه پوستان آمریکا از ترامپ یک نوع گزافه گوئی بنظر می آمد.

این در حالی است که هم اکنون نامزد جمهوریخواه (دونالد ترامپ) درحال جلب نظر سیاه پوستانی است که نسبت به عملکرد هیلاری کلینتون ظنین شده اند.

در همین راستا نیویورک پست در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ با جلب نظر سیاه پوستان آراء بسیاری بدست خواهد آورد.

مسئولین ستاد انتخاباتی در اظهاراتی علت تغییر موضع سیاه پوستان را نگرانی آنها از بیماری احتمالی کلینتون که بدنبال اتفاقی که برای وی در سالروز ۱۱ سپتامبر حادث شد میدانند.