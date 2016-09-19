  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

ترامپ آراء بیشتر سیاه پوستان را بخود جلب کرد

ترامپ آراء بیشتر سیاه پوستان را بخود جلب کرد

آراء اخیر در ستاد انتخاباتی نشان از لبریز شدن صبر سیاه پوستان از اشتباهات و اتفاقاتی که اخیرا برای کلینتون رخ داده است، می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، علیرغم خواست کلینتون، سیاه پوستان به سوی ترامپ تغییر موضع دادند.

بر اساس این گزارش تا چند هفته پیش تصور و به زبان آوردن حمایت جامعه سیاه پوستان آمریکا از ترامپ یک نوع گزافه گوئی بنظر می آمد.

این در حالی است که هم اکنون نامزد جمهوریخواه (دونالد ترامپ) درحال جلب نظر سیاه پوستانی است که نسبت به عملکرد هیلاری کلینتون ظنین شده اند.

در همین راستا نیویورک پست در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ با جلب نظر سیاه پوستان آراء بسیاری بدست خواهد آورد.

مسئولین ستاد انتخاباتی در اظهاراتی علت تغییر موضع سیاه پوستان را نگرانی آنها از بیماری احتمالی کلینتون که بدنبال اتفاقی که برای وی در سالروز ۱۱ سپتامبر حادث شد میدانند.

کد مطلب 3773839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها