تونل دوم و سوم مسیر نوردوز افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تونل دوم مسیر دسترسی به محدوده نوردوز با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و ۱۱۸ متر طول و ۹ متر عرض، با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و اداره راه شهرستان جلفا به بهره برداری رسید.

پروژه تونل سوم جاده جلفا-نوردوز نیز با ۶۵۰ متر طول و ۱۳۳ میلیارد ریال اعتبار با حضور مشاور رئیس جمهور کلنگ زنی شد. هدف این پروژه حذف پیچ خطرناک مسیر دسترسی جلفا به محدوده نوردوز (ننم وای) می باشد.

شایان ذکر است، در آستانه عید غدیر با حضور مشاور رئیس جمهور، مدیرعامل ارس، معاون عمرانی استاندار، نماینده های مرند و جلفا و اورمیه و اعضای شورای اداری شهرستان جلفا پل روگذر هادیشهر با ۸۵ میلیارد ریال و فاز اول پالایشگاه رهام با سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری و ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن انواع قیر افتتاح شد. همچنین فاز دوم این پروژه که با هدف تولید بنزین، گازوئیل، انواع روغن و پالایش نفت خام با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلار اجرا می شود، کلنگ زنی شد.