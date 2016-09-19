اتحاد اقوام و مذاهب در گلستان الگوی همزیستی مسالمت آمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نمازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نهادی است که مسئولیت ملی و فرا بخشی دارد و ما همانند حلقه وصلی بیین روحانیون و دولت هستیم که کار سختی است.

نمازی اظهار کرد: باید به افکار و عقاید مختلف احترام گذاشت و این امر مهمترین راهبرد ما در این عرصه است.

وی در رابطه با عنوان پیشنهاد یکی از علمای اهل سنت در رابطه با اضافه کردن دروس مربوط به علوم اهل تسنن برای دانش آموزان اهل سنت در استان گفت: از این دست پیشنهادات زیاد به دست ما رسیده است که مربوط به گویش و فرهنگ یک یا چند قوم در استان ها بوده است و در حال حاضر هم در برخی از دانشگاه های کشور این فرهنگ و زبان ها در حال تدریس است و جای بررسی دارد.

حجت الاسلام نمازی اظهار کرد: دین، آورده همه پیامبران الهی است که ابتدا باید روی آن سرمایه گذاری کنیم و قبل از همه چیز ارزش های انسانی را به کودکان خود یاد دهیم.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر کسی سیاستش این باشد که شیعه را سنی کند، سنی را شیعه کند، یهودی را مسلمان کند و یا برعکس؛ تاریخ نشان داده است که این کار به نتیجه نرسیده و به ضرر هدفی است که دنبال می کنیم.

وی گفت: ما در استان گلستان شاهد همزیستی مسالمت آمیز و حتی بالاتر از آن هستیم و این می تواند اسوه‌ای باشد که نشان دهیم اهل سنت و عرب، ترک، ترکمن، فارس و گویش های مختلف با تمام مشکلات اعم از اقتصادی، تورم، کمبود آب و ... با صمیمیت در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

حجت السلام نمازی افزود: بحث های فرهنگی و ارتقای ارزش های اسلامی از الویت ماست که بتوانیم در این راستا برنامه های خود را مستحکم کنیم.