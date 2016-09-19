به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حقیقی روز دوشنبه در نشست با مدیران انجمن های فرهنگی و هنری استان مرکزی در ارتباط با برنامه ریزی به منظور استقبال از حضور رییس جمهور به این استان اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ و هنر در جامعه مظلوم واقع شده است و در استان مرکزی به این حوزه نسبت به جایگاهش کمتر توجه می شود.

وی افزود: تقویت این حوزه و توجه به اهالی آن می تواند در دیگر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی با هدف پیشگیری بسیار موثر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰کانون فرهنگی و هنری در استان مرکزی فعال است، گفت: با توجه به پتانسیل موجود در استان و سابقه و پیشنیه فرهنگ غنی، این استان می تواند یک استان موفق در حوزه فرهنگ و هنر در کشور باشد به شرط اینکه مطالبات به حق این حوزه برآورده شود.

حقیقی در مورد سفر قریب الوقوع رییس جمهور به استان مرکزی گفت: برای این سفر ۴۰کمیته به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تشکیل شده است که این اداره کل مسئولیت کمیته فرهنگ و هنر رابر عهده دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی تاکید کرد: همه تلاش ما بر این است که در این سفر جامعه فرهنگ و هنر استان مرکزی به خوبی دیده شوند و وقتی حضور فعال داشته باشیم می توانیم مطالبات خود را مطرح و از آن دفاع کنیم.