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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی:

مطالبات حوزه فرهنگ و هنر استان مرکزی در سفر هیات دولت مطرح می‌شود

مطالبات حوزه فرهنگ و هنر استان مرکزی در سفر هیات دولت مطرح می‌شود

اراک- مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی گفت: مطالبات جامعه فرهنگ و هنر استان مرکزی در سفر رییس جمهور و هیات دولت به این استان مطرح خواهدشد، تا درمیان مصوبات این سفر برای رفع مشکلات قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حقیقی روز دوشنبه در نشست با مدیران انجمن های فرهنگی و هنری استان مرکزی در ارتباط با برنامه ریزی به منظور استقبال از حضور رییس جمهور به این استان اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ و هنر در جامعه مظلوم واقع شده است و در استان مرکزی به این حوزه نسبت به جایگاهش کمتر توجه می شود.

وی افزود: تقویت این حوزه و توجه به اهالی آن می تواند در دیگر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی با هدف پیشگیری بسیار موثر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰کانون فرهنگی و هنری در استان مرکزی فعال است، گفت: با توجه به پتانسیل موجود در استان و سابقه و پیشنیه فرهنگ غنی، این استان می تواند یک استان موفق در حوزه فرهنگ و هنر در کشور باشد به شرط اینکه مطالبات به حق این حوزه برآورده شود.

حقیقی در مورد سفر قریب الوقوع رییس جمهور به استان مرکزی گفت: برای این سفر ۴۰کمیته به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تشکیل شده است که این اداره کل مسئولیت کمیته فرهنگ و هنر رابر عهده دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی تاکید کرد: همه تلاش ما بر این است که در این سفر جامعه فرهنگ و هنر استان مرکزی به خوبی دیده شوند و وقتی حضور فعال داشته باشیم می توانیم مطالبات خود را مطرح و از آن دفاع کنیم.

کد مطلب 3773850

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