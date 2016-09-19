جدول زمانی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر تبریز، بابک نهرین، دبیر اجرایی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر اظهار داشت: رقابت های ۱۳ گروه نمایشی از شش شهرستان استان طی چهار روز از اول تا چهارم مهر ماه سال جاری در محل تئاتر شهر تبریز آغاز می شود.

وی افزود: هنرمندان تئاتر شهرستانهای تبریز، مراغه، مرند، عجب شیر، اهر و سردرود با اجرای نمایش های برگزیده این دور جشنواره برای کسب نظر هیئت داوران و مخاطبان تئاتر استان به رقابت می پردازند.

نهرین گفت: این آثار از بعد از ظهر روز پنج شنبه اول مهر ماه در تالار تربیت، پلاتو استاد پایاب و پالاتو استاد صادقی تئاتر شهر تبریز اجرا و هر روز بعد از اتمام اجرای آخرین نمایش جلسات نقد و بررسی این آثار در پلاتو استاد قبه زرین همین مجموعه برگزار می شود.

دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: روز اول جشنواره نمایش «مصاحبه»، «نادرستان» و «کمدی اکتشافات» اجرا خواهد شد.

وی افزود: در روز دوم چهار نمایش «جایی گوشه قلبم منتظر چیزی هستم»، «گوهر»، «تجربه های اخیر»، «سیزده صفر پنج» به صحنه می رود.

نهرین ادامه داد: «دیگر صدایم نکن مادر»، «دوبارگی»، «گودال ماریانا» روز شنبه سوم مهر ماه و نمایشهای «آن سه نفر»، «خیر نبینی سعیده» و «کابوسهای یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» روز آخر این جشنواره اجرا و با حضور داوران و هنرمندان تئاتر بررسی خواهند شد.

وی تصریح کرد: مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی، ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه پنج مهر ماه با اعلام نتایج آرا هیئت دوارن و آثار برگزیده این جشنواره در تالار تربیت مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.