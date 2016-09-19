رای اعتماد مجدد مردم روسیه به «پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی مطبوعاتی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بیان داشت که پیروزی حزب «روسیه واحد» در انتخابات دومای دولتی نشان دهنده میزان بالای اعتماد و اطمینان به رئیس جمهور است.



پسکوف ضمن پاسخ به این پرسش که نتایج انتخابات و پیروزی این حزب می توانند در طرح های رئیس جمهور در ارتباط با انتخابات رئیس دولت در سال 2018 موثر باشند گفت: بدیهی است که اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان حمایت خود را از رئیس جمهور ابراز داشتند. یک بار دیگر رئیس جمهور رای بالای اعتماد مردم را بدست آورد.

