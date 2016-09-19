طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گچساران به تصویب رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعداز ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پتروشیمی گچساران افزود: راه اندازی صنایع پایین دستی در پتروشیمی گچساران باعث رونق اقتصاد و اشتغال در این شهرستان می شود.

وی بیان کرد: با راه اندازی پتروشیمی گچساران هم کشور و هم مردم این منطقه از منافع مناسبی برخوردار می شوند.

تاجگردون اظهار داشت: مردم این منطقه سهم بسیاری در اقتصاد کشور دارند و نتظار می‌رود که برای رفع عقب ماندگیها در پتروشیمی گچساران تلاش بیشتری انجام شود.

وی افزود: شهرستان گچساران در حوزه نفت و گاز پتانسیلها و ظرفیتهای فراوانی دارد که استفاده از این ظرفیتها اشتغال و توسعه شهرستان را به دنبال دارد.

تاجگردون تصریح کرد: با توجه به به برنامه‌ریزیهای انجام شده، تمام تلاش خود را برای اتمام به موقع پالایشگاه بیدبلند به کار خواهیم بست.