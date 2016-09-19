رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضی در حکم انتصاب رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، طلوعی را به ارتقای جایگاه مرکز در حوزه افکارسنجی، ایجاد بستر مناسب برای بهره گرفتن از پژوهشهای اجرا شده و زمینه سازی برای افزایش حضور پژوهشگران در تولیدات رسانه ای موظف کرده است
وی در این حکم همچنین از زحمات عبدالملکی که پیش از این زمام امور این مرکز را بر عهده داشت قدردانی کرده است.
متن حکم انتصاب رییس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما به شرح زیر است:
«بسمهتعالی
جناب آقای دکتر علی طلوعی
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار منصوب میکنم.
تلفیق حوزه پژوهش با سیاستگذاری، برنامه ریزی، بودجه و نظارت و ارزشیابی در دوران جدید مدیریت سازمان صداوسیما، بیانگر اراده مدیریت عالی سازمان بر قرار گرفتن امور آن بر پایههای علمی، پژوهشی و کارشناسی است و نویدبخش افزایش ضریب نفوذ و تاثیر رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی در جامعه خواهد بود.
طراحی و ساماندهی پژوهشهای راهبردی و کاربردری با بهرهگیری از حوزههای گوناگون علمی و نگاه میان رشتهای، ارتقای جایگاه مرکز در حوزه افکارسنجی با استفاده از ظرفیت واحدهای پژوهشی سازمان در سراسر کشور و روشهای علمی نوین، توجه ویژه به سنجش تاثیر در پژوهش های برنامهای، ایجاد بستر مناسب برای بهرهگیری از یافتههای پژوهشی در فرایند تولید و توزیع پیام از سیاستگذاری تا اجرا و نظارت، آسیب شناسی چرخهها و فرایندهای فرهنگ سازی در جامعه و شناسایی چرخههای معیوب و ارائه راه حل مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی، زمینهسازی برای افزایش حضور پژوهش و پژوهشگران در تولیدات رسانهای به ویژه در زمینههای دینی و اسلامی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، ارتقای سطح کیفی و دایره شمول گزارشها، کتابها و نشریات مرکز از حیث محتوا و مخاطب به ویژه نشریات تخصصی و علمی- پژوهشی مرکز، از اهم وظایف جنابعالی است که با تکیه بر پشتوانه علمی بیش از نیم قرن فعالیت مرکز و نیروهای متخصص و توتنمند محقق خوهد شد.
لازم است از تلاش ها و زحمات آقای دکتر عبدالملکی در اداره مرکز تشکر و قدردانی کنم.
امید است با عنایات خداوند متعال و توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام وظایف موفق باشید.»
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