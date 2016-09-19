رونمایی از دو کتاب درچهارمین جشنواره بین المللی «امام علی پژوهان»

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره بین المللی «امام علی پژوهان» صبح امروز دوشنبه، ۲۹ شهریورماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این همایش چهار میزگرد با موضوعات مختلف برگزار شد.

در میزگرد اول با عنوان «اندیشمندان امام علی پژوهان در حوزه قفقاز و شبه قاره هند» پروفسور گارنیک آساطوریان استاد دانشگاه ایروان، پروفسور خسرو قاسم استاد دانشگاه علی گری از کشور هندوستان، استاد رامین داداش اوف از آذربایجان و دکتر ویکتوریا آرک لوا استاد دانشگاه اسلوونی سخنرانی کردند.

در میزگرد دوم پروفسور علی مهدی زیتون از کشور لبنان، دکتر عُدی جواد علی، معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه کوفه و پروفسور صلاح مهدی فرطوسی، استاد دانشگاه نجف به ارائه مقالات خود پرداختند.

سیدعلاء الدین شاهرخی از دانشگاه لرستان، فاطمه احمدی استاد حوزه و دانشگاه و ناصر الهی معاون پژوهشی دانشگاه مفید میهمانان میزگرد سوم بودند.اما میزگرد آخر به اندیشمندان امام علی پژوه موسسه آموزش علوم انسانی جامعه المصطفی اختصاص داشت. در این میزگرد محمدالبعاجی از عراق، محمد ظاهر نصیری و محمد محسنی از افغانستان سخنرانی کردند.

همچنین در حاشیه این مراسم از کتاب سه جلدی پروفسور صلاح مهدی فرطوسی با نام تو چه می دانی علی کیست؟ (ما ادراک من علی(ع) که از سوی مرکز تحقیقات امام علی (ع) ترجمه شده است و کتاب مقالات همایش حکومت علوی رونمایی شد.

آیت الله رشاد، آیت الله ری شهری و حسینعلی قبادی از جمله سخنرانان این همایش بودند.

معرفی برگزیدگان این دوره از جشنواره واهدای جوایز به به برگزیدگان آخرین بخش چهارمین جشنواره بین المللی «امام علی پژوهان» بود.