به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهایی که در جام حذفی بیش از سه ملیپوش در ترکیب خود دارند به تعویق می افتد.
مراسم قرعه کشی دور سوم رقابتهای جام حذفی عصر امروز (دوشنبه) در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد. بر این اساس تیم فوتبال استقلال تهران در اولین گام در رقابتهای جام حذفی به مصاف ملوان نوین انزلی خواهد رفت. پرسپولیس هم در اولین دیدار با قشقایی شیراز بازی میکند.
سعید فتاحی یکی از مسئولان سازمان لیگ در این مراسم اعلام کرد که دیدار تیم هایی که بیش از سه ملی پوش دارند، در جام حذفی به تعویق خواهد افتاد.
نظر شما