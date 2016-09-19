  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

جام حذفی فوتبال؛

دیدار تیم‌هایی که بیش از سه ملی پوش دارند به تعویق افتاد

دیدار تیم‌هایی که بیش از سه ملی پوش دارند به تعویق افتاد

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال پس از مراسم قرعه کشی رقابتهای جام حذفی اعلام کرد دیدار تیم‌هایی که دارای سه ملی پوش دارند در جام حذفی به تعویق می‌افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌هایی که در جام حذفی بیش از سه ملی‌پوش در ترکیب خود دارند به تعویق می افتد.

مراسم قرعه کشی دور سوم رقابتهای جام حذفی عصر امروز (دوشنبه) در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد. بر این اساس تیم فوتبال استقلال تهران در اولین گام در رقابتهای جام حذفی به مصاف ملوان نوین انزلی خواهد رفت. پرسپولیس هم در اولین دیدار با قشقایی شیراز بازی می‌کند.

سعید فتاحی یکی از مسئولان سازمان لیگ در این مراسم اعلام کرد که دیدار تیم هایی که بیش از سه ملی پوش دارند، در جام حذفی به تعویق خواهد افتاد.

کد مطلب 3773861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها