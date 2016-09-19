اسلام سلفی وتکفیری جهان را مشمئز کرده است/ هجمه فرهنگی در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک و تهنیت عید ولایت تصریح کرد: امر ولایت و امامت، امر بسیار عظیمی است که غور در آن برای امثال ما ممکن نیست.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه متاسفانه در حد ممکن هم قدر امامت را نمی‌شناسیم و نسبت به ابعاد امامت معرفت نداریم، اظهار کرد: اگر امامت به درستی و آنگونه که پیامبر ابلاغ فرموده بودند تبیین می شد، مسیر مسلمانان قطعاً مسیر دیگری بود.

گروههای سلفی و تکفیری، تفسیری از اسلام ارائه کرده اند که دنیا را مشمئز کرده است

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه در روزگار ما نیاز به امر امامت و ولایت الهی بیشتر حس می شود، خاطرنشان کرد: نتایج تغییر در مسیر تاریخ مسلمین پس از پیامبر، امروز آشکارتر از هر زمان دیگری است. گروههای سلفی و تکفیری، تفسیری از اسلام ارائه کرده اند که دنیا را مشمئز کرده است. تفسیر آنان از اسلام تفسیری تروریست پرور است که حتی هر جنایتی را علیه دیگر مسلمانان تجویز می‌کند و برادرکشی را رقم می زند.

رئیس قوه قضاییه جهان اسلام در عصر حاضر را نیازمند تبیین و تفسیر واقعی و مستند از اسلام که از منابع وحیانی برخاسته باشد، دانست و تصریح کرد: تفسیر علوی از اسلام تفسیر دیگری است غیر از اسلام تکفیری‌ها، تفسیری است معتبر برخاسته از واقعیت دین اسلام و مستند به وحی الهی و اسلام شیعه، اسلام عقلانیت و معارف حقه است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به واقعه عظیم غدیرخم اظهار کرد: بر اساس عقل و نقل، کسی می تواند جانشین پیامبر باشد که از جهت ولایت، اقرب به او باشد. بر این اساس همان گونه که در روایات متعدد ذکر شده است، پیامبر در روز غدیر که افضل اعیاد است، امر خطیر اکمال دین و اتمام نعمت را که تکلیف بسیار شاقی بود انجام دادند. سختی این کار به لحاظ خوفی بود که از واکنش منافقین نسبت به این موضوع یا کسانی که در زمره منافقین نبودند اما تحمل این واقعیت را نداشتند، وجود داشت.

رئیس قوه قضاییه خطاب خداوند به پیامبر پیرامون ابلاغ امر ولایت را از معدود خطابهای عتاب آمیز حضرت حق به پیامبر برشمرد و خاطرنشان کرد: معمولا لحن خداوند در خطاب به پیامبر یک لحن تکریمی است اما اهمیت ابلاغ امر ولایت به اندازه‌ای است که می بینیم امر به ابلاغ ولایت جزو نادرترین موارد امر و دارای لحنی تند و عتاب آمیز است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی که در تفسیر فرات کوفی ذکر شده و شبیه این روایت در اصول کافی نیز آمده است، به تشریح این روایت پرداخت و اظهار کرد: از امام صادق (ع) سوال می شود «جعلت فداک للمسلمین عید افضل من الفطر والاضحی ویوم الجمعه ویوم عرفه؟» قال فقال لی «نعم، افضلها واعظمها واشرفها عندالله منزله هو الیوم الّذی اکمل الله فیه الدین وانزل علی نبیّه محمّد الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ ا لاِْسْلامَ دِیناً» یعنی آیا برای مسلمانان افضل و اعظم و اشرف از عید فطر، عید قربان، روز جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ پاسخ دادند افضل این اعیاد روزی است که خداوند در آن، اکمال دین و اتمام نعمت کرد و این آیه را نازل فرمود که «الیوم لکم اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ ا لاِْسْلامَ دِیناً» بعد پرسیدند این چه روزی است؟ فرمود الیوم الذی نصب فیه رسول الله (ص)‌ علیاً للناس علماً یعنی روزی که علی(ع) در آن روز به عنوان امام و پرچمدار مردم نصب شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به روایتی دیگرکه در اصول کافی و مشتمل بر ۱۱ سند ذکر شده است اظهار کرد: در این روایت که روایت چهارم از باب مربوط به نصوصی است که از جانب خداوند و پیامبر در مورد ائمه وارد شده،آمده است «أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ رَسُولَهُ‏ بِوَلاَیَةِ عَلِیٍ‏ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ إِنَّمََا وَلِیُّکُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ‏ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا اَلَّذِینَ یُقِیمُونَ اَلصَّلاََةَ وَ یُؤْتُونَ اَلزَّکََاةَ وَ فَرَضَ وَلاَیَةَ أُولِی اَلْأَمْرِ فَلَمْ یَدْرُوا مَا هِیَ فَأَمَرَ اَللَّهُ‏ مُحَمَّداً ص‏ أَنْ یُفَسِّرَ لَهُمُ اَلْوَلاَیَةَ کَمَا فَسَّرَ لَهُمُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلزَّکَاةَ وَ اَلصَّوْمَ وَ اَلْحَجَّ فَلَمَّا أَتَاهُ ذَلِکَ مِنَ اَللَّهِ ضَاقَ بِذَلِکَ صَدْرُ رَسُولِ اَللَّهِ ص‏ وَ تَخَوَّفَ أَنْ یَرْتَدُّوا عَنْ دِینِهِمْ‏ وَ أَنْ یُکَذِّبُوهُ‏ فَضَاقَ صَدْرُهُ وَ رَاجَعَ رَبَّهُ‏ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یََا أَیُّهَا اَلرَّسُولُ‏ بَلِّغْ مََا أُنْزِلَ إِلَیْکَ‏ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمََا بَلَّغْتَ رِسََالَتَهُ وَ اَللََّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ اَلنََّاسِ‏ فَصَدَعَ بِأَمْرِ اَللَّهِ‏ تَعَالَی ذِکْرُهُ فَقَامَ بِوَلاَیَةِ عَلِیٍّ ع‏ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍ‏ فَنَادَی اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ أَنْ یُبَلِّغَ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ قَالَ‏ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ قَالُوا جَمِیعاً غَیْرَ أَبِی اَلْجَارُودِ وَ قَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ وَ کَانَتِ اَلْفَرِیضَةُ تَنْزِلُ بَعْدَ اَلْفَرِیضَةِ اَلْأُخْرَی وَ کَانَتِ اَلْوَلاَیَةُ آخِرَ اَلْفَرَائِضِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی‏ قَالَ‏ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ یَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ أُنْزِلُ عَلَیْکُمْ بَعْدَ هَذِهِ فَرِیضَةً قَدْ أَکْمَلْتُ لَکُمُ اَلْفَرَائِضَ».

آیت الله آملی لاریجانی در تشریح این روایت گفت: پیامبر مأمور به تبیین امر ولایت بود، همانگونه که مأمور به تبیین نماز و روزه و حج و زکات و ... شد. وقتی تبیین ولایت بر پیامبر امر شد، به ایشان گران آمد که مبادا مردم دست به تکذیب بزنند و از دین برگردند لذا به خداوند مراجعه کرد که خداوند فرمود «بَلِّغْ مََا أُنْزِلَ إِلَیْکَ‏ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمََا بَلَّغْتَ رِسََالَتَهُ» و این خطاب محکم آمد. پیامبر در جریان ابلاغ این امر الهی خوف داشت که خداوند فرمود «و الله یعصمک من الناس» و به این ترتیب خداوند برای انجام این ماموریت به پیامبر آرامش عطا کرد. یکی از روات می گوید که اباجعفر گفت این آخرین فریضه از فرایض الهی بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به روایت دیگری که در اصول کافی و کتب متعدده صدوق ذکر شده است تصریح کرد: وقتی امام رضا (ع) از مرو عبور می کردند، مردم در مسجد جامع جمع شده بودند و در باب امامت گفتگو می کردند. یکی از اصحاب بر امام رضا (ع) وارد شد و از گفتگوی مردم سخن گفت که امام تبسمی کردند. راوی می گوید فتبسم (ع). ثُمَّ قَالَ یَا عَبْدَالْعَزِیزِ جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ أَدْیَانِهِمْ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَقْبِضْ نَبِیَّهُ (ص) حَتَّی أَکْمَلَ لَهُ الدِّینَ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنَ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ بَیَّنَ فِیهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ وَ جَمِیعَ مَایَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ کَمَلًا. امام همچنین فرمودند که آنچه نیاز بشر بود خدا بیان کرد. در ادامه می فرماید «هَلْ یَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَیَجُوزَ فِیهَا اخْتِیَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ بِهَا إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ(ع) بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَ فَضِیلَةً شَرَّفَهُ بِهَا وَ أَشَادَ بِهَا ذِکْرَهُ» یعنی آیا قدر امامت را می شناسند؟ مقامی که حضرت ابراهیم (ع) پس از نبوت و کسب مقام خلیل اللهی به آن دست یافت. لذا مقام امامت به قدری بالاست که عقول مردم به آن نمی رسد و خداوند باید آن را تعیین کند، نه مردم.

رئیس قوه قضاییه سپس تأکید کرد: اگر مسلمانان مسیری را که خداوند برای آنان ترسیم کرده بود دنبال می کردند امروز بشریت سرنوشت دیگری داشت. از خدا می خواهیم که به همه ما شیعیان توفیق تبعیت و پیروی واقعی از ائمه را عنایت بفرماید و ما را از شیعیان واقعی ایشان قرار دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و همه مجاهدان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و تأکید کرد: قدرشناسی از مجاهدت این عزیزان وظیفه همه ماست و امیدواریم که مسئولان و آحاد مردم قدرشناس این خدمات باشند.

رئیس دستگاه قضا افزود: روحیه ای که انقلاب و اسلام را در این کشور زنده نگه داشت، روحیه جهادی، انقلابی و بسیجی بود و اگر آن روحیه نبود هرگز امکان نداشت کشوری که تازه انقلاب کرده در جنگی که به ظاهر با یک کشور بود اما در واقع تمام ابرقدرتها در آن حضور داشتند پیروز شود و از این ابتلاء سرافراز بیرون بیاید چنانکه از کیان اسلام و جمهوری اسلامی دفاع شد و یک وجب از خاک کشور نیز از دست نرفت.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: باید همه ما از این واقعه عبرت بگیریم و بدانیم که امروز هم تنها با همین روحیه می توانیم از کشور دفاع کنیم و پیروز شویم. لذا امیدواریم این مسیر با همان روحیه و ویژگیها ادامه یابد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه نیز اشاره کرد و با تبریک این روزها گفت: همه عزیزانی را که به نحوی با امر تعلیم و تربیت سروکار دارند به پرورش علمی، پرورش شخصیتی و پرورش معنوی توصیه می کنم.

کشور ما اقتضای پیشرفتهای بیشتری را دارد

آیت الله آملی لاریجانی در تشریح لزوم توجه به پرورش علمی اظهار کرد: کشور ما با وجود استعدادهای بسیار بالای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب، اقتضای پیشرفتهای بیشتری را دارد و بر همین اساس همه مسئولان موظفند بستر لازم را برای تحقیقات، تحصیل و پژوهش در همه سطوح فراهم کنند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولین وظیفه معلمان پرورش روح علمی و تحقیق در محصلان است، خاطرنشان کرد: انباشتن مطالب به خودی خود کاری از پیش نمی برد بلکه آنچه باعث نتیجه بخش بودن مطالب می شود پرورش روحیه علمی و پژوهشی است که معلمان از مقطع ابتدایی گرفته تا دانشگاه و استادان حوزه باید این موضوع را مدنظر داشته باشند.

نخبگان باید طوری تربیت شوند که به راحتی خود را نبازند

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر «لزوم پرورش شخصیتی» اظهار کرد: ما نیازمند عالمانی با شخصیت استوار و مستقل هستیم. یک عالم و نخبه باید به گونه ای پرورش یافته باشد که اگر در کشور دیگری امتیازی وجود داشت به راحتی سرسپرده و خودباخته نشود؛ بنابراین تربیت استقلال و استواری شخصیت دانشجویان و طلاب هم بسیار مهم است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم پرورش معنوی در عرصه تعلیم و تربیت تصریح کرد: علمی که همراه با تزکیه نباشد، سلاحی در دست فاسق و کافر می شود و اثر معکوس دارد. همه مدرسان و معلمان باید به این نکته توجه داشته باشند که علم را با تزکیه ترکیب کنند.

امروز در مدارس ما هجمه فرهنگی غرب بسیار آشکار است

رئیس قوه قضاییه افزود: متأسفانه امروز در مدارس ما هجمه فرهنگی غرب بسیار آشکار است و دانش آموزان و دانشجویان ما را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین معلمان دلسوز باید در کنار تربیت علمی به تزکیه جوانان نیز اهتمام کافی داشته باشند و نکات معنوی را به نحوی نافذ و موثر برای دانش آموزان و دانشجویان خود بیان کنند.

این گزارش حاکی است در ادامه این جلسه مسئولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یافت و با تصویب موادی از آن، کار بررسی این پیش نویس به اتمام رسید.