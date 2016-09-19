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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

«قرعه ما در حذفی خوب است»؛

توضیح محمود خوردبین درباره جنجال دروازه‌بان خارجی پرسپولیس

توضیح محمود خوردبین درباره جنجال دروازه‌بان خارجی پرسپولیس

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به قرعه این تیم در جام حذفی گفت: اگر همه بازیکنانمان را در جام حذفی داشته باشیم بهتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در پایان مراسم قرعه کشی جام حذفی ضمن بیان اینکه پرسپولیس با قرعه خوبی رو به رو شد گفت: اگر همه بازیکنانمان را برای این بازی داشته باشیم بهتر است اما در مجموع مشکلی برای برگزاری این مسابقه نخواهیم داشت.

وی در رابطه با شرایط فعلی سرخپوشان افزود: فعلا شرایط خوبی داریم و بعد از بازی با سپاهان چند روز تعطیل هستیم. پس از تعطیلات نیز دور جدید تمریناتمان را آغاز می کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با درگیری اش با رادوشویچ دروازه بان جدید سرخپوشان گفت: او در تمرین « ادا » در آرود و من هم این رفتار را به باشگاه اطلاع دادم. 

کد مطلب 3773871

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