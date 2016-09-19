به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مارتین شفر» وزیر خارجه آلمان در سخنانی اعلام کرد که گروه بین المللی حامی سوریه فردا سه شنبه در نیویورک نشستی را در سطح وزرا برگزار خواهد کرد.

مارتین شفر در سخنانی اعلام کرد که طرف های حاضر در این نشست همان گروه هایی هستند که در وین حضور داشته اند. وی افزود: زمان توافقات آمریکا و روسیه در خصوص آتش بس سوریه به پایان می رسد و دعوت طرفین برای برگزاری این نشست در نیویورک بسیار مثبت است.

گفتنی است آتش بس سوریه که از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده است، امروز به پایان می رسد و تنها گروه پایبند به این آتش بس به گفته روس ها، ارتش سوریه بوده است.