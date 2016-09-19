اجرای پتروشیمی دهدشت چهار سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نژاد سلیم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای این پروژه در شهرستان کهگیلویه اشتغالزایی زیادی ایجاد می کند.
وی بیان کرد: در مدت زمان ساخت این پروژه بیش از چهار برابر نیروی انسانی مورد نیاز است.
نژاد سلیم اظهار داشت: با اتمام پروژه برای بیش از ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز کارگاه این مجتمع تصریح کرد: برای تجهیز این کارگاه اعتباری چهار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
نژآد سلیم با بیان اینکه از امروز ساخت ورک شاپ، انبار و کارگاه مرکزی این مجتمع آغاز میشود، گفت: راه اندازی مجتمع پتروشیمی گچساران نیز از دیگر برنامه های مجتمع هلدینگ است که با اجرای این پتروشیمی، راهاندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی گچساران نیز در دستور کار خواهد بود.
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