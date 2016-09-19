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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس:

اجرای پتروشیمی دهدشت چهار سال زمان نیاز دارد

اجرای پتروشیمی دهدشت چهار سال زمان نیاز دارد

دهدشت- مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: اجرای پتروشیمی دهدشت چهار سال زمان نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نژاد سلیم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای این پروژه در شهرستان کهگیلویه اشتغالزایی زیادی ایجاد می کند.

وی بیان کرد: در مدت زمان ساخت این پروژه بیش از چهار برابر نیروی انسانی مورد نیاز است.

نژاد سلیم اظهار داشت: با اتمام پروژه برای بیش از ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز کارگاه این مجتمع تصریح کرد: برای تجهیز این کارگاه اعتباری چهار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نژآد سلیم با بیان اینکه از امروز ساخت ورک شاپ، انبار و کارگاه مرکزی این مجتمع آغاز می‌شود، گفت: راه اندازی مجتمع پتروشیمی گچساران نیز از دیگر برنامه های مجتمع هلدینگ است که با اجرای این پتروشیمی، راه‌اندازی صنایع پایین دستی پتروشیمی گچساران نیز در دستور کار خواهد بود.

کد مطلب 3773878

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