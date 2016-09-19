ایران و رومانی بر گسترش روابط تجاری و کنسولی تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در دیدار مدیر کل کنسولی رومانی بر عزم دولت برای گسترش هرچه بیشتر روابط ،به ویژه در زمینه روابط مردمی و کنسولی تاکید کرد.

وی اعطای هر چه بیشتر تسهیلات روادیدی برای اتباع دو کشور به ویژه تجار و سرمایه گذاران، گردشگران و دانشجویان را زمینه توسعه مناسبات در همه زمینه ها ذکر کرد.

قشقاوی امضای اسناد معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و نیز موافقت طرفین با لغو روادید خدمت، میان دو کشور را گام بلند و ارزشمندی برای توسعه مناسبات خواند.

مدیر کل کنسولی رومانی نیز با ارائه گزارشی از پیشرفت ها و دستاوردهای چهارمین نشست کنسولی با همتای ایرانی خود آمادگی کشور متبوع خود را برای توسعه عملی مناسبات در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،‌قاچاق انسان و نیز فراهم آوردن زمینه های سفر آسان اتباع دو کشور به خاک یکدیگر اعلام کرد.

شایان ذکر است مدیر کل کنسولی رومانی در راس هیاتی برای برگزاری چهارمین نشست کنسولی مشترک میان دو کشور به میزبانی همتای ایرانی خود در تهران به سر می برد.