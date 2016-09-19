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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

هزینه های بخش فرهنگ سازی نوعی سرمایه گذاری است

هزینه های بخش فرهنگ سازی نوعی سرمایه گذاری است

گرگان - مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: باید هزینه هایی که در راه فرهنگ سازی صرف می شود را هزینه ندانیم بلکه نوعی سرمایه گذاری بدانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر دوشنبه در نشست علمای اهل سنت و شیعه استان گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: مولفه فرهنگ دینی یکی از مولفه های اقتدار در کشور است و علما و روحانیون پرچمداران این فرهنگ هستند.

عضو شورای عمومی فرهنگی گلستان گفت: همچنان اصرار داریم پیوست فرهنگی در هر کاری ضروری است و هزینه هایی که در راه فرهنگ سازی صرف می شود را هزینه ندانیم بلکه نوعی سرمایه گذاری بدانیم.

وی افزود: حدود دو هزار و ۳۴۰ مسجد در استان گلستان وجود دارد که علما و روحانیون این مساجد در طول سال پاسخگوی مسائل اجتماعی مردم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: دولت به تمام روستاهای کشور در حال خدمت رسانی است اما به اندازه ای که خدماتی مانند آب، برق، گاز و ... به روستاها وارد شده است بحث فرهنگ به روستاها ورود نداشته است.

ولی نژاد افزود: حدود ۵۰ درصد جمعیت جامعه را روستائیان تشکیل می دهند و فرهنگ مربوط به روستاییان برکل جامعه تاثیر می گذارد.

وی تصریح کرد: دولت نباید از منابع درآمدی حوزه های فرهنگی عوارضی دریافت کند و این منابع باید معافیت مطلق داشته باشند.

ولی نژاد افزود: سازمان ما به بودجه وابسته است و اگر بودجه مربوط به سازمان تبلیغات کاهش داشته باشد ما در بحث فرهنگ سازی به شکل جدی با مشکل مواجه می شویم.

کد مطلب 3773890

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