هزینه های بخش فرهنگ سازی نوعی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر دوشنبه در نشست علمای اهل سنت و شیعه استان گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: مولفه فرهنگ دینی یکی از مولفه های اقتدار در کشور است و علما و روحانیون پرچمداران این فرهنگ هستند.

عضو شورای عمومی فرهنگی گلستان گفت: همچنان اصرار داریم پیوست فرهنگی در هر کاری ضروری است و هزینه هایی که در راه فرهنگ سازی صرف می شود را هزینه ندانیم بلکه نوعی سرمایه گذاری بدانیم.

وی افزود: حدود دو هزار و ۳۴۰ مسجد در استان گلستان وجود دارد که علما و روحانیون این مساجد در طول سال پاسخگوی مسائل اجتماعی مردم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: دولت به تمام روستاهای کشور در حال خدمت رسانی است اما به اندازه ای که خدماتی مانند آب، برق، گاز و ... به روستاها وارد شده است بحث فرهنگ به روستاها ورود نداشته است.

ولی نژاد افزود: حدود ۵۰ درصد جمعیت جامعه را روستائیان تشکیل می دهند و فرهنگ مربوط به روستاییان برکل جامعه تاثیر می گذارد.

وی تصریح کرد: دولت نباید از منابع درآمدی حوزه های فرهنگی عوارضی دریافت کند و این منابع باید معافیت مطلق داشته باشند.

ولی نژاد افزود: سازمان ما به بودجه وابسته است و اگر بودجه مربوط به سازمان تبلیغات کاهش داشته باشد ما در بحث فرهنگ سازی به شکل جدی با مشکل مواجه می شویم.