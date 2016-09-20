دستگیری ۴۰۰ فرد هنجارشکن در تفرجگاه های دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دزفولی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج دزفول برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری طرح های کشوری زیادی در دستور کار ما قرار گرفته که از جمله آنها طرح «طلایه داران» متشکل از گروه های ۱۰ نفره است که این افراد پس از آموزش، جذب و اخذ کارت شناسایی اقدام به تذکر لسانی در معابر، پارک ها و اماکن عمومی می کنند.

وی با بیان اینکه طرح کشوری «هفت گام» از سال گذشته در پایگاه ها و کانون های بسیج شهرستان تحت نظر شوراهای امر به معروف آغاز شده است، افزود: وظیفه شوراهای امر به معروف کاهش ناهنجاری ها و ترویج معروفات در سطح حوزه های استحفاظی است.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپاه ناحیه دزفول از آغاز طرح آموزش یاوران از مهرماه امسال در مدارس سطح شهر با کمک اداره آموزش وپرورش و طرح آموزش هسته یاوران در ادارات با همکاری فرمانداری شهرستان خبر داد.

دزفولی با اشاره به اینکه طرح تشکیل شوراهای امر به معروف ویژه خانواده ها و بانوان از ابتدای سال جاری آغاز شده و ادامه دارد، گفت: در پنج ماه نخست سال جاری تاکنون ۴۳۵ نشست بصیرتی در زمینه های آسیب ها و چالش های فضای مجازی، سبک زندگی اسلامی، اخلاق در خانواده در محل شوراها و پایگاه های بسیج و امر به معروف سطح شهرستان برگزار شده است.

انجام ۵ هزار و ۶۵۰ مشاوره

وی به انجام پنج هزار و ۶۵۰ مشاوره در پایگاه ها، حوزه ها و کانون های تحت امر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول در پنج ماه نخست سال جاری و توسط خواهران و برادران مجرب اشاره کرد و تصریح کرد: در بحث فضا سازی های محیطی نیز درسال جاری تاکنون ۱۸ هزار بروشور در پارک ها توزیع شده ضمن اینکه در ۹۰ نقطه سطح شهرستان نیز با بنر و تابلو فضا سازی های محیطی انجام شده است.

تشریح برنامه ها

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپاه ناحیه دزفول یادآور شد: ۱۲ تا ۱۸ مهرماه به عنوان هفته امر به معروف ونهی از منکر با شعار «همه مسئولیم» انتخاب شده که در این هفته ستاد امر به معروف دزفول برنامه های مختلفی را برگزار خواهد کرد.

دزفولی، نواختن زنگ امر به معروف با حضور مسئولان در مدارس، برگزاری همایش ویژه کارکنان ادارات و تجلیل از فعالان امر به معروف در فرمانداری دزفول، همایش ویژه بانوان در محل فرمانداری، گردهمایی بانوان بسیجی در آستان مقدس سبزقبا، گردهمایی عوامل طرح طلایه داران و شورهای امر به معروف، نشست قضات و کارکنان دادگستری با موضوع حمایت از آمران به معروف و نشست اصناف با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت را از جمله برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دزفول در هفته ویژه امر به معروف عنوان کرد.

وی در ادامه، به تشریح کشفیات این ستاد در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی در تفرجگاه ها و ساحل رودخانه دز با همکاری دادگستری، دادستانی، نیروی انتظامی و دفتر امام جمعه پرداخت و ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری موثر و مطلوب ادارات و دستگاه ها آمار کشفیات ما هر سال بیش از گذشته می شود هر چند نیروهای امر به معروف تمام تلاش خود را در جهت کاهش این ناهنجاری ها به کار گرفته اند.

دزفولی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ نفر توسط آمران به معروف در تفرجگاه های ساحلی دزفول و به ویژه بوستان ساحلی «علی کله» دستگیر شده اند، اضافه کرد: حدود ۴۰۰ نفر از این تعداد پس از تذکر لسانی و ارشاد آزاد شدند اما ۴۰۰ نفر دیگر از این افراد که در قالب گردشگر به دزفول سفر کرده بودند به دلیل همراه داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و نیز سلاح سرد و گرم به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شدند.

جمع آوری ۴ هزار و ۲۵۰ قلیان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپاه ناحیه شهرستان دزفول با بیان اینکه در این مدت همچنین ۴۰۵ مورد جمع آوری مشروبات الکلی در تفرجگاه های دزفول صورت گرفته، به جمع آوری مقادیر زیادی مواد مخدر از جمله تریاک، شیشه و هروئین توسط گردشگران حاضر در تفرجگاه ها و سواحل رودخانه دز اشاره کرد.

دزفولی ادامه داد: در این مدت ۳۸ هزار و ۷۰۰ مورد تذکر با هدف کاهش ناهنجاری ها به گردشگران ساحل رودخانه دز داده شد و چهار هزار و۲۵۰ قلیان نیز جمع آوری شده است.

وی با تاکید بر اهمیت ورود کلیه دستگاه های فرهنگی شهرستان به فرهنگ سازی و فضاسازی در جهت کاهش مصرف قلیان در اماکن عمومی، افزود: دستگاه های فرهنگی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص خطر استعمال قلیان اقدام کنند.

دزفولی همچنین به ارائه یک هزار و ۵۲۰ مورد مشاوره به آقایان و سه هزار و ۷۶۰ مورد مشاوره بانوان توسط ۱۴ مربی آموزش دیده در بوستانهای دزفول اشاره کرد و گفت: در بوستان خانواده نیز مشاوران آموزش دیده و مجرب زیادی درراستای خدمات رسانی مشاوره ای به شهروندان و گردشگران حضور دارند.