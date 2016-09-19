سفر ریاست جمهوری به قزوین موجب توسعه استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای داری شهرستان البرز روز دوشنبه با حضور رضا عسگری فرماندار، حجت السالام طهماسبی امام جمعه الوند، مدیرکل اوقاف استان، قائم مقام و مدیراجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن و مدیران و روسای ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری البرز برگزار شد.

رضاعسگری در این جلسه با تبریک عید سعید غدیر خم و فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت:حرکت در مسیر امامت و ولایت موجب سعادت می شود و با اتکا به ولیات قادریم چون گذشته همه بحرانها را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: امنیت امروز ایران اسلامی مرهون رهبری، ولایت و نیروهای مسلح است و باید قدردان این نعمت باشیم و بخوبی از آن صیانت کنیم.

عسگری داشتن اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولان را مهم دانست و اظهارداشت: از هر گونه سخن و موضوع گیری و کاری که به وحدت استان اسیب برساند باید پرهیز کنیم و در مسیر وحدت گام برداریم.

فرماندار شهرستان البرز در ادامه به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در این هفته برنامه های متنوعی در سطح شهرستان پیش بینی شده که می تواند ضمن گرامیداشت این ایام خجسته زمینه انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کند.

عسگری با بیان اهمیت برگزاری سرشماری نفوس ومسکن در سال جاری یادآورشد: داشتن اطلاعات و آمار دقیق و درست میتواند در برنامه ریزی اصولی برای اینده را فراهم کند.

فرماندار البرز گفت: ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری نفوس ‌و مسکن شرایط سهل تری را برای مردم فراهم می شکند و باید از همه ظرفیت های موجود بخشداریها و دهیاری ها و مدارس هم در این کار استفاده کرد.

عسگری همجنین به سفر ریاست جمهوری به استان قزوین اشاره کرد و یادآورشد: امیدواریم این سفر دستاوردهای ارزشمندی برای استان و شهرستانها داشته باشد و بتوانیم از اعتبارات این سفر برای توسعه استان استفاده کنیم.

وی از مسئولان اداره اوقاف برای راه اندازی مرکز دیالیز در الوند و ارائه خدمات درمانی به نیازمندان تشکر کرد.