کار پاکسازی محلات و مدارس آبادان آغاز شد

کورش ایرانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای این طرح در جهت زیباسازی و خدمات‌رسانی هرچه بیشتر و بهتر به شهروندان، اظهار کرد: در این طرح ۱۰۰ نیروی خدمات شهری در امر نظافت، پاکسازی، نخاله برداری از سطح محلات و مدارس فعالیت دارند.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح از ۳۰ دستگاه ماشین آلات سنگین شامل چهار لودر، بیل بکهو، باب کت استقاده می شود.

مدیر امور اجرایی شهرداری آبادان تصریح کرد: نقاط هدف ما در این طرح پاکسازی، محلات و مدارس موجود در کفیشه، ۴۰ متری و بلوار قدس است.

ایرانفر ادامه داد: در تلاش برای پاسخگویی مناسب تر به خواست شهروندان در داشتن شهری تمیز و پاک هستیم.

وی با بیان اینکه وجود نخاله‌ها موجی از مشکلات زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی را متوجه زندگی شهروندان می‌کند، یادآور شد: وجود نخاله ها همچنین چهره خشن و نمایی نامناسب از شهر را به نمایش می‌گذارد و مردم بارها اهتمام بیشتر مسؤولان نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی اضافات و زوائد بصری از محیط زندگی خودشان را خواستار شده‌اند.