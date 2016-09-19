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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

مدیرکل کمیته امداد کهیگلویه و بویراحمد:

یک میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان استان پرداخت شد

یک میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان استان پرداخت شد

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهیگلویه و بویراحمد گفت: در دهه امامت و ولایت۵۰ کمک هزینه جهیزیه به ارزش یک میلیارد ریال به نوعروسان کهگیلویه و بویراحمدی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت کمک‌ هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به زوجهای جوان تحت حمایت یکی از مهمترین برنامه های این نهاد است.

وی بیان کرد: تامین بستر مناسب ازدواج و توجه به نیازهای جوانان، باعث گسترش این فرهنگ حسنه و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود.

محبی افزود: اهدای کمک هزینه جهیزیه به مددجویان، ترویج و توسعه فرهنگ ازدواج آسان و ساده‌ زیستی زوجهای جوان است.

وی گسترش بستر اسلامی و اعتقادی در راستای ازدواج  را از دیگر اهداف ابن نهاد در پرداخت کمک هزینه ازدواج جوانان عنوان کرد.

محبی افزود:  در سال جاری ۶۲۲ نوعروس با حمایت های این نهاد و اهداء کمک هزینه راهی خانه بخت شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان مبلغ این کمها را  ۱۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال عنوان کرد.

محبی اظهار داشت: همچنین ۴۳۶ مورد کمک هزینه ازدواج نیز به مددجویان این نهاد با اعتبار دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

کد مطلب 3773900

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