یعقوب بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر کشف جسد غرق شده در دریاچه گهر استان لرستان اظهار داشت: خبر کشف جسد در دریاچه گهر صحت دارد و این فرد حدود دو تا سه سال پیش در این دریاچه غرق شده است.

وی با بیان اینکه این فرد غرق شده اهل تهران بوده است عنوان کرد: جنازه غرق شده این فرد در دریاچه گهر سالم بوده و بیرون آمده است.

معاون فرماندار دورود با بیان اینکه در حال حاضر جسد این فرد در کیسه جنازه قرار داده شده است گفت: بر اساس اطلاعاتی که به من داده اند هیچ گونه اتفاقی برای این جنازه رخ نداده و سالم است.

بختیاری در پاسخ به این سوال که دریاچه گهر آیا دارای ماهی هایی بوده که بتوانند به جسد صدمه وارد کنند؟ گفت: این دریاچه ماهی هم دارد اما تعجب می کنم که چگونه این جسد سالم مانده است.

وی بدون اشاره به سن این فرد غرق شده در دریاچه گهر گفت: سنگ قبر این فرد را در بالای پاسگاه دریاچه گهر ساخته بودند.

معاون فرماندار دورود در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ما در حال پیگیری هستیم که جسد این فرد را چگونه بالا بیاوریم گفت: بر اساس قانون هلی کوپتر اجازه پرواز برای بردن جنازه ندارد.

بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که این جسد مربوط به همان فردی بوده که حدود سه سال پیش غرق شده است؟ گفت: به ما هم گفته اند که این جنازه مربوط به این شخص است و نیروهای محیط زیست که در این دریاچه مستقر هستند اعلام کرده اند که مربوط به همان شخص است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود ندارد که این جسد مربوط به فرد جدیدی بوده باشد که در دریاچه گهر غرق شده است؟ گفت: فرد غرق شده جدید در این دریاچه نداریم و هر چه هم که غرق شده داشته ایم را پیدا کرده ایم و فقط جسد مربوط به این شخص پیدا نشده بود.

این سخنان در حالی است که برخی مسئولان لرستان زمان غرق شدن این فرد را ۹ سال پیش اعلام کرده اند که تاریخ دقیق این زمان منوط به نظر پزشکی قانونی شده است.