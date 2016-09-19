دستورالعمل «خرید خدمات آموزشی» به استان های سراسر کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری، در مقدمه این دستورالعمل آمده است: به استناد ماده۴۱ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و به منظور پوشش کامل لازم التعلیمان، به آن اداره کل اجازه داده می شود برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی اقدام کند.

براین اساس؛ اعتبار لازم برای اجرای طرح، حداکثر به میزان اعتبار منظورشده در سال تحصیلی ۹۵-۹۴، قابل تأمین خواهد بود و مقتضی است تعداد کلاس های مشمول این مجوز، متناسب با اعتبار قابل تأمین سازمان دهی شود.

در بند (۲) این دستورالعمل آمده است ؛ اجرای این طرح صرفا در مناطقی موضوعیت می یابد که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و تأمین کمبودها، به روش های متعارف میسر نیست. براین اساس؛ مقتضی است پس از درنظرگرفتن همه فعل و انفعالات کمّی نیروی انسانی مناطق تابع، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با تأیید کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، فهرست مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد کلاس های هر مدرسه و تعداد دانش آموز هر کلاس برای دریافت مجوز از مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، امکان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غیردولتی ، مشارکت های مردمی و خانواده فراهم شود.

براساس این دستورالعمل ؛ خرید خدمات آموزشی، صرفا شامل آموزش وپرورش رسمی دانش آموزان ابتدایی یا متوسطه خواهد بود که برابر برنامه درسی پایه مربوط اجرا می شود و درصورتی که اجرای این طرح، مستلزم اجاره فضای موردنیاز باشد، رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

در بخش پایانی این دستورالعمل تصریح شده است؛ تا حد امکان ترتیبی اتخاذ شود تا هر مؤسس، علاوه بر کلاس های مدارس شهری، تعدادی از مدارس کم جمعیت روستایی و عشایری را نیز تحت پوشش قرار دهد و ضمن تأکید بررعایت صرفه و صلاح آموزش وپرورش ، توجه کافی به حفظ کیفیت تعلیم وتربیت در مدارس مشمول طرح و رعایت ضوابط و مقررات، موردانتظار است