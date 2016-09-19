رسانه استانی عزم جدی در پرداخت به مسائل اعتقادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری در جلسه شورای اقامه نماز صدا و سیما ضمن تبریک اعیاد قربان، غدیر و دهه ولایت با بیان اینکه نماز یکی از ارکان مهم دین مبین اسلام است، توجه ویژه به ترویج فریضه واجب نماز را جزو برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی رسانه ملی و استانی دانست و افزود: رسانه استانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار دقیقه در برنامه‌ها و گزارش‌های مختلف به موضوع نماز پرداخته و این موضوع نشان از عزم جدی رسانه استانی در پرداخت به مسائل اعتقادی به خصوص نماز است.

وی با اشاره به تعامل بسیار خوب رسانه استانی و ستاد اقامه نماز استان، این ارتباط و تعامل را الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها عنوان و تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز زنجان آمادگی کامل دارد تا با تشکیل کارگروه ویژه و تشکیل جلسات منظم با حضور کارشناسان ذی‌ربط ستاد اقامه نماز استان و صدا و سیما ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های منسجم، زمینه لازم را برای بسط و گسترش بیش از پیش نماز فراهم کند.

با اشاره به اهمیت و ضرورت تبیین جایگاه نماز در بین نوجوانان و جوانان، افزود: با به‌کارگیری تدبیر و خلاقیت می‌توان به نتایج مطلوبی در حوزه نماز و افزایش گرایش افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به این فریضه الهی دست یافت.

رییس ستاد اقامه نماز استان زنجان نیز در این جلسه با قدردانی از اهتمام و توجه صدا و سیمای استان به مسائل و مباحث مذهبی و اعتقادی به خصوص نماز و پوشش فعالیت‌های نمازی در سطح استان، نقش رسانه استانی را در پیگیری مسائل و مشکلات فرهنگی بسیار مهم و موثر عنوان کرد و گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته توسط ستاد اقامه نماز استان، صدا و سیمای مرکز زنجان به لحاظ عملکرد خوب و شایسته در ترویج فریضه واجب نماز در سال گذشته، حائز عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه شده و مقام نخست را در بین دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان کسب کرد

ناصری با اشاره به طرح‌های اجرا شده در سطح استان با موضوع نماز از جمله طرح سلامت معنوی در مراکز درمانی، طرح یاوران کوچک نماز در مهدکودک‌ها، نصب تابلوهای حد ترخص شرعی در جاده‌های مواصلاتی استان، ضمن قدردانی از همکاری صدا و سیما، خواستار معرفی هرچه بیشتر این برنامه‌ها به مردم استان توسط رسانه استانی شد.

در ادامه این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان صدا و سیما و ستاد اقامه نماز کشور و نیز موضوع امضای تفاهم‌نامه بین صدا و سیما، ستاد اقامه نماز و بنیاد شهید استان جهت تولید برنامه با موضوع نماز با حضور نماینده بنیاد شهید استان مورد بررسی قرار گرفته و سایر حاضران در جلسه نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.