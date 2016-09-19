برگزاری نمایش آهن ها و احساس ها در سالروز آزادسازی سوسنگرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی عصر دوشنبه در نشست خبری نمایش آهنها و احساس ها، با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس بر اساس سرگذشت پژوهشی باعث جاودانگی یاد و خاطره آنان می شود، اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان خراسان در دوران هشت سال دفاع مقدس شهیدان ارزنده ای را به ملت ایران هدیه کرده و شهید محمد طرحچی نخستین مسئول پشتیبانی جنگ جهاد کشاورزی خراسان و از شهیدان مبارز و نخبه هشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از آمار جمعیتی کل ایثارگران وزارت کشاورزی کشور در خراسان رضوی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان ۳۱۲ شهید و چهار سردار شهید دارد و ۶۱ هزار ایثارگر در زمان هشت سال مقدس خراسان رضوی به جبهه ها اعزام شده اند.

وی ادامه داد: نخستین گروه جهادگران دفاع مقدس از خراسان رضوی بوده است و بیش از ۶۰ عملیات جهادی در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده که از این تعداد بیش ار ۲۰ عملیات توسط جهادگران این استان انجام شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان رضویتصریح کرد: ۳۱ جلد کتاب از خاطرات و نقش شهدا، ایثارگران و جانبازان تالیف شده است که پنج جلد کتاب از استان خراسان به عنوان برترین کتاب های جنگ معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی در بحث های نمایشی هفت هزار سند در قالب مکتوب ارائه داده است، تصریح کرد: با حمایت ارگان ها در ۲۶ آبان ماه جاری مصادف با سالروز آزاد سازی سوسنگرد، نمایش آهنها و احساس ها در غالب مستند اکران می شود و حضور این نمایش در جشنواره بسیج تایید شده و همچنین احتمال حضور در جشنواره فجر را نیز دارد.

وی ادامه داد: نگارش این نمایش از سال ۹۲ آغاز شده و مبلغی بالغ بر یکصد و ۴۰ میلیون هزینه داشته، این نمایش در مراحل پیش تولید و از جمله نمایش های خاص با شیوه نگارش منحصر به فرد است؛ در سراسر کشور تنها ۱۰ نمایش به این صورت برگزار شده است.