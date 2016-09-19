نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار دفاعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم کیومرث شرفی ظهر دوشنبه به مناسبت تشریح برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امنیت پایدار در مرزهای استان برقرار است عنوان کرد: دشمنان به خوبی به اقتدار دفاعی کشور واقف هستند به همین علت در مقابل نیروهای مسلح ایران خاضع شده اند.

وی با بیان اینکه ۱۵عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان به اجرا می آید افزود:‌ ارزش های هفته دفاع مقدس باید در بین مردم سربلند ایران زنده نگه داشته شود چرا که این ارزش ها، عامل مهمی برای سرافرازی ملت ایران اسلامی است.

امیرشرفی با بیان اینکه تنها راه برای دفع تهدید دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که قدرت دفاعی کشورمان را افزایش دهیم افزود: رژه نیروهای مسلح در شهرستان‌های سراسر استان در ۳۱ شهریورماه امسال برای به نمایش گذاشتن اقتدار نظامی کشور برگزار می‌شود.

وی نمایش چتربازی در میدان برگزاری رژه، عطرافشانی گلزار شهدای گلگون‌کفن، آئین تجلیل از سربازان نمونه استان با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اعزام سخنران به مدارس پسرانه استان، تجلیل از پیشکسوتان و دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس، همچنین افتتاح نمایشگاه تبیین ارزش‌های دفاع مقدس در محل باغ موزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه هایی از جمله دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی، شرکت در برنامه زنده تلویزیونی صدا و سیمای استان، برگزاری مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدا با حضور فرماندهان سپاه و نماینده استانداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی برگزار می شود.

امیرشرفی با تاکید بر صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: جوانان ایرانی به یادگاران هشت سال دفاع مقدس افتخار می کنند و این امر نشان از تداوم فرهنگ متعالی دفاع مقدس در کشور و آذربایجان غربی است.

وی فرا رسیدن عید سعید غدیرخم و لزوم آموختن درس ولایتمداری از این روز را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد: از معارف الهی همچنین آموزه‌های اجتماعی و سیاسی نهفته در وقایع تاریخ اسلام باید بهره لازم را ببریم تا ایران اسلامی هر روز مقتدرتر و سرافرازتر از سابق شود.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعهد، ولایتمداری، ایمان و روحیه انقلابی و جهادی را از خصیصه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: این خصیصه ها مختص نیروهای نظامی ایرانی است و در نیروهای مسلح هیچ کشوری وجود ندارد.

هفته دفاع مقدس از روز ۳۱ شهریورماه چهارشنبه این هفته آغاز شده و تا ششم مهرماه آینده ادامه دارد.