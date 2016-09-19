نشست مدیران شاهد و ایثارگر منطقه پنج کشور در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یاسوج بعدازظهر دوشنبه در این نشست گفت: آموزه های زیربنایی انقلاب اسلامی همه نشات گرفته از فرهنگ غنی اسلام بود.

فریبرز نیکدل افزود: رشادت، ایثار و از خودگذشتگی از جمله آموزه های فرهنگی است که انقلاب با خود به همراه داشت.

وی بیان کرد: خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر افتخاری است که نصیب هر کس نمی شود و جانفشانیها و فداکاری ایثارگران این انقلاب برای همیشه در تاریخ ثبت شده است.

نیکدل اظهار داشت: بزرگترین توفیق خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی است.

دبیر نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه ۵ کشور نیز در این نشست گفت: خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران خود بزرگترین توفیق است.

جواد ملازاده افزود: شهدای انقلاب اسلامی باید برای همه ما الگویی از ایثار و از خود گذشتگی باشند.

وی بیان کرد: دانشگاهها باید همواره با یاد و نام شهدا همراه و همگام باشند.