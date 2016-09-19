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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

مدیرکل امور روستایی گلستان:

اقتصاد روستایی در گلستان حمایت می شود/ لزوم مشارکت بانک ها

اقتصاد روستایی در گلستان حمایت می شود/ لزوم مشارکت بانک ها

گرگان- مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان از حمایت اقتصاد روستایی در استان خبرداد و گفت: برای این حمایت مشارکت بانک ها لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی ظهر دوشنبه، در همایش اقتصاد روستا محور توسعه که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد، خواستار ترویج گفتمان مشارکت برای توسعه روستاها شد و اظهار کرد: برای رونق اقتصاد روستایی باید موضوع آموزش در اولویت قرار بگیرد.

وی خواستار احصاء ظرفیت هایی روستایی شد و ادامه داد: هر روستایی برای خود ظرفیت خاصی دارد که باید در برنامه ریزی ها این ظرفیت ها دیده شود.

نصیبی نقش روستاها را در اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار موثر خواند و گفت: دولت تسهیلات حمایتی برای رونق اقتصادی در روستاها در نظر گرفته است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان تاکید کرد: باید صدور مجوزهای بخش روستایی ضمن رعایت قانون سرعت بیشتری بگیرد.

وی خواستار حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش روستایی شد و ادامه داد: رونق اقتصاد روستایی یقینا بدون مشارکت بانک‎ها امکان‎پذیر نیست.

وی توسعه را یک فرآیند تدریجی معرفی کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه باید فرهنگ آن نیز در جامعه گسترش داد.

نصیبی استفاده بهینه از امکانات روستاها را یکی از راه های توسعه دانست و تصریح کرد: در عین تلاش برای افزایش توسعه باید از اقدامات شتابزده و بی برنامه هم خودداری کرد.

در این همایش، مدیرکل فنی و حرفه ای استان گلستان هم به بیان نظرات خود پرداخت.

ابوالفضل تیرانداز رواج آموزش‎های کارآفرینی در هر روستا را یکی از برنامه های فنی و حرفه ای در استان معرفی کرد و افزود: توسعه کارآفرینی تنها استراتژی برای توسعه روستاها نیست اما نسبت به سایر حوزه‎ها هزینه کمتری دارد.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش‎بنیان، این موضوع را در برنامه های فن و حرفه ای پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: در روستاها این گذار نباید به فراموشی سپرده شود.

تیرانداز اظهار کرد: گلستان با وجود کریدور ریلی و بندر خشک اینچه‎برون،  موقعیت مناسبی برای توسعه اقتصاد روستایی دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‎ای استان گلستان گفت: احصاء مشاغل کاربردی در روستا، جذب سرمایه‎گذار و معرفی بنگاه‎های اقتصادی در راستای خرید محصولات روستایی بسیار موثر است.

کد مطلب 3773918

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