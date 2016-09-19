انجام مطالعات و عملیات اکتشافی در منطقه انگوران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری افزود: پیش از این در استان هفت پهنه معدنی وجود داشت که در آن‌ها عملیات اکتشافی سیستماتیک صورت نگرفته بود و در این راستا دولت در صدد انجام عملیات و مطالعات اکتشافی در این مناطق بود.

وی با اشاره به اینکه در اواخر دولت گذشته تعداد پهنه‌های استان به سه پهنه ماه‌نشان، سلطانیه و طارم کاهش یافت، تصریح کرد: بر اساس مصوبات سفر اخیر ریاست‌جمهوری به استان زنجان بر انجام مطالعات و بررسی مباحث اکتشافی معادن تاکید و در دستور کار قرار گرفت.

فغفوری با بیان اینکه وظیفه ذاتی دولت، آماده‌سازی زیرساخت‌های کشور بوده و انجام مطالعات و عملیات اکتشافی نیز جزئی از این وظایف محسوب می‌شود، عنوان کرد: دولت به دلیل ریسک بالا و عدم رغبت بخش خصوصی به انجام مطالعات و عملیات اکتشافی، با رعایت همه ضوابط و مقررات خود راساً وارد عمل می‌شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون در استان مجری انجام مطالعات و عملیات اکتشافی دو پهنه طارم و سلطانیه، شرکت ایمیدرو و پهنه ماه‌نشان با وسعت ۱۳۰ هزار هکتار، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تعیین شده و در حال انجام مطالعات اکتشافی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر اینکه این امر به معنای واگذاری زمین‌های مذکور نبوده است، یادآور شد: هم‌اکنون صرفاً مطالعه و بررسی مناطق و رسیدن به نقاط امیدبخش معدنی در حال انجام است.

فغفوری ادامه داد: پس از پایان انجام مطالعات و عملیات اکتشافی و پیشنهاد مناطق امیدبخش معدنی، فرآیند آغاز خواهد شد و مراحل اداری اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست، منابع‌طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت و در صورت صدور موافقت این دستگاه‌ها، منطقه امیدبخش تعیین شده از طریق مزایده، عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این فاز و به مانند سایر نقاط کشور، صرفاً شناسایی توانمندی‌های معدنی استان صورت می‌گیرد و انجام همه فعالیت‌ها در مراحل مختلف از طریق مراجع نظارتی در حال پیگیری است.

فغفوری افزود: پس از تعیین مناطق امیدبخش، هر گونه اجازه فعالیت با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و تامین حداکثری منافع هم‌استانی‌ها صادر خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه ایجاد حساسیت‌ها و نگفتن واقعیت موضوع، نوعی بی‌انصافی در حق استان است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی بالقوه جهت ایجاد رونق اقتصادی در استان با رعایت مسائل زیست‌محیطی وظیفه همه مردم است.