شفاف سازی عاملی مهم در جلب رضایت افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: اطلاع رسانی به موقع و دقیق عامل کاهش تخریب علیه دولت می شود.

وی بیان کرد: روابط عمومیها پل ارتباطی میان مردم و دستگاههای اجرایی هستند که با کارکرد مناسب و ارائه به موقع عملکرد و دستاوردهای دولت تدبیر و امید مانع از افزایش میزان تخریب ها و انتقادهای نابجا می شوند.

خادمی تصریح کرد: ضعف عملکرد برخی روابط عمومیها تا حدود زیادی پروژه تخریب علیه دولت یازدهم را شدت بخشیده است.

وی افزود: اطلاع رسانی شفاف از دستاوردهای دولت، باعث کاهش فاصله و شکاف میان مردم با دولتمردان و مانع برخی شبهه افکنیها و جریان سازیهای بی مورد در این راستا می شود.

خادمی بر ضرورت همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های مختلف برای برگزاری باشکوه مناسبتهای مختلف در استان تاکید کرد.