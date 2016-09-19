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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۳۴

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

شفاف سازی عاملی مهم در جلب رضایت افکار عمومی است

شفاف سازی عاملی مهم در جلب رضایت افکار عمومی است

یاسوج- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: شفاف سازی و ارائه اخبار و اطلاعات دقیق عاملی مهم در اعتماد سازی و جلب رضایت افکار عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: اطلاع رسانی به موقع و دقیق عامل کاهش تخریب علیه دولت می شود.

وی بیان کرد: روابط عمومیها پل ارتباطی میان مردم و دستگاههای اجرایی هستند که با کارکرد مناسب و ارائه به موقع عملکرد و دستاوردهای دولت تدبیر و امید مانع از افزایش میزان تخریب ها و انتقادهای نابجا می شوند.

خادمی تصریح کرد: ضعف عملکرد برخی روابط عمومیها تا حدود زیادی پروژه تخریب علیه دولت یازدهم را شدت بخشیده است.

وی افزود: اطلاع رسانی شفاف از دستاوردهای دولت، باعث کاهش فاصله و شکاف میان مردم با دولتمردان و مانع برخی شبهه افکنیها و جریان سازیهای بی مورد در این راستا می شود.

خادمی بر ضرورت همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های مختلف برای برگزاری باشکوه مناسبتهای مختلف در استان تاکید کرد.

کد مطلب 3773929

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