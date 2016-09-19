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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

۱۰۰ خوابگاه دانشجویی کشور به لوازم ورزشی تجهیز شد

۱۰۰ خوابگاه دانشجویی کشور به لوازم ورزشی تجهیز شد

شهرکرد- رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی کشور به لوازم ورزشی و اتاق سلامت تجهیز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر ظهر دوشنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در نشست خبری در دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی کشور به لوازم ورزشی تجهیز شد، اظهار داشت: ارائه خدمات ورزشی و بهداشتی در خوابگاه های دانشجویی کشور به دانشجویان گسترش پیدا می کند.

وی عنوان کرد: اعتبار صندوق رفاه دانشجویان افزایش پیدا کرده است و هم اکنون اعتبار این صندوق به به شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال رسیده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: به دنبال گسترش خدمات رفاهی برای دانشجویان کشور هستیم.

وی بیان کرد: هم اکنون یکی از برنامه های مهم وزارتخانه در زمینه خوابگاه های دانشجویی، ارتقای خوابگاه های دانشجویی است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: هم اکنون ارتقای ۶۷ خوابگاه دانشجویی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته برای ارتقای این خوابگاه های دانشجویی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه خوابگاه دانشجویی، ساخت خوابگاه دانشجویی برای دانشگاه هنر فارسان بوده است.

کد مطلب 3773934

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