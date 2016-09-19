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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

سرپرست بنیاد۱۵خرداد

هدف از اجرای طرح های عمرانی بنیاد۱۵خرداد آبادانی کشور است

هدف از اجرای طرح های عمرانی بنیاد۱۵خرداد آبادانی کشور است

دامغان-سرپرست بنیاد۱۵خرداد کشور با اشاره به ساخت خوابگاه و مدارس توسط این بنیاد در سراسر ایران اسلامی، گفت: هدف بنیاد۱۵خرداد از این اقدامات عمرانی، آبادانی ایران اسلامی و اشاعه امید است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن صانعی عصر دوشنبه در جمع مسئولان استان سمنان به میزبانی دانشکده علوم پزشکی دامغان، با تاکید بر اینکه ساخت خوابگاه، مجتمع های رفاهی، خدماتی و عمرانی از اهداف بنیاد ۱۵خرداد است، ابراز داشت: این بنیاد طرح های عمرانی را با هدف محرومیت زدایی ایران اسلامی احداث می کند.

وی افزود: این بنیاد با هدف خدمترسانی به جامعه، ایجاد طرح هایی مانند خوابگاه، مجتمع رفاهی و مدرسه را در شهر های مختلف ایران را در دستور کار دارد اما شهرها و مناطق محروم تر و کمتر توسعه یافته در اولویت این بنیاد خواهند بود.

سرپرست بنیاد ۱۵خرداد با بیان اینکه این بنیاد ساخت۳۰خوابگاه را در کشور در دستور کار دارد، گفت: نخستین خوابگاه از این مجموعه بزرگ همزمان با هفته دولت در اراک کلنگ زنی شد و امروز در دامغان شاهد کلنگ زنی یکی دیگر از این طرح ها هستیم که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک عملیات اجرایی تمام این خوابگاه ها را در کشور به پایان برسانیم.

صانعی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در تاریخ باشکوه انقلاب اسلامی انجام شده است، ابراز داشت: ساخت مدارس، پل، سد، جاده، بیمارستان و ... در تاریخ انقلاب اسلامی نشان دهنده روحیه خدمترسان دولت و نظام بوده لذا باید قدردان این نظام اسلامی و این انقلاب بود.

وی افزود: داشتن خانه بهداشت و مراکز درمانی در روستاها یکی از نعماتی است که امروز در سایه پیروزی انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم و امروز نیز خوشبختانه عملیات ساخت مرکز سلامت و خانه بهداشت دیباج دامغان آغاز شد.

سرپرست و کارشناسان بنیاد ۱۵خرداد برای حضور در آئین کلنگ زنی خوابگاه دخترانه ۱۸۰نفری دانشکده علوم پزشکی دامغان و عملیات اجرایی اورژانس دیباج در دامغان حضور دارند.

کد مطلب 3773937

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