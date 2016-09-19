پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیارد ریالی قرض الحسنه ازدواج باید شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای بانکهای استان افزود: این میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که مصوب شده باید تا اواسط مهر سالجاری در استان جذب و پرداخت شود.

وی بیان کرد: موانع و مشکلاتی که در راستای پرداخت این تسهیلات وجود دارد باید از سوی بانکهای عامل استان اعلام و پیگیری شود.

محنایی افزود: همچنین بانکهای عامل استان که برای پرداخت تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری دارای محدودیت منابع مالی هستند باید این ار را گزارش دهند.

وی با بیان اینکه این طرحها باید دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند، گفت: تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی نیز باید تا سه ماه آینده به طور کامل توسط بانکهای عامل استان جذب و پرداخت شود.