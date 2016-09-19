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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیارد ریالی قرض الحسنه ازدواج باید شتاب گیرد

پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیارد ریالی قرض الحسنه ازدواج باید شتاب گیرد

یاسوج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تسهیلات ۸۰۰ میلیارد ریالی قرض الحسنه ازدواج مصوب درسفر استانی رئیس جمهوری از سوی بانکهای عامل استان به سرعت پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای بانکهای استان افزود: این میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که مصوب شده باید تا اواسط مهر سالجاری در استان جذب و پرداخت شود.

وی بیان کرد: موانع و مشکلاتی که در راستای پرداخت این تسهیلات وجود دارد باید از سوی بانکهای عامل استان اعلام و پیگیری شود.

محنایی افزود: همچنین بانکهای عامل استان که برای پرداخت تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری دارای محدودیت منابع مالی هستند باید این ار را گزارش دهند.

وی با بیان اینکه این طرحها باید دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند، گفت: تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی نیز باید تا سه ماه آینده به طور کامل توسط بانکهای عامل استان جذب و پرداخت شود.

کد مطلب 3773944

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