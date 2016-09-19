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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

رئیس اتحادیه صنف کتاب، لوازم التحریر و چاپخانه یزد:

قیمت لوازم التحریر در یزد افزایش نیافته است

قیمت لوازم التحریر در یزد افزایش نیافته است

یزد- رئیس اتحادیه صنف کتاب، لوازم التحریر و چاپخانه یزد گفت: برای سال تحصیلی جدید قیمت لوازم التحریر در یزد افزایش نیافته است.

محمدحسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت های لوازم التحریر تغییری نداشته است، اظهار داشت: قیمت اقلام مصرفی دانش آموزان بدون افزایش و با همان نرخ سال گذشته در سطح بازار عرضه می شود.

وی با اشاره به برگزار نشدن نمایشگاه لوازم التحریر در آستانه مهر ماه در سطح شهر ادامه داد: در برگزاری نمایشگاه های پیشین عمده واحدهای صنفی از برگزاری نمایشگاه ناراضی بودند از اینرو برای سال جاری با توجه به وفور اقلام مصرفی در سطح بازار، نمایشگاهی برگزار نخواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف کتاب، لوازم التحریر و چاپخانه یزد بیان داشت: تمام اقلام مصرفی مورد نیاز دانش آموزان برای سطوح مختلف تحصیلی در بازار موجود است و قیمت های خوبی نیز دارد بنابراین برگزاری نمایشگاه ضرورتی نداشته و چنانچه تخلفی از واحدی سر بزند برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته برخی فروشندگان مبالغی را به عنوان بیعانه از مردم دریافت می کردند، گفت: کتب درسی هم به میزان کافی در سطح استان توزیع شده و اگر کسی مبلغی پیش از فروش دریافت کند تخلف محسوب شده و با آن برخورد می شود.

مرتضوی از دیگر تخلفات در این صنف را گران فروشی، عدم نصب قیمت بر روی کالا، ارائه کالای بی کیفیت به نام کالای مرغوب، عدم ارائه فاکتور حتی در کمترین قیمت از تخلفات این صنف به شمار می رود و در صورت شکایت شهروندان با فروشنده خاطی برخورد می شود.

وی بیان داشت: سامانه ۱۲۴ آماده دریافت شکایات و نظرات شهروندان در خصوص صنوف فروش لوازم التحریر است.

کد مطلب 3773948

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