خانه هنرمندان قالیباف یزد برای ۹۰۰ بافنده شغل ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری دهج بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه قالی قمات که با حضور معاون استاندار یزد و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: قمات نامی برگرفته از نام قالی قم، اصفهان و تبریز است که با هنر سرانگشتان هنرمندان یزد و خلاقیت طراحان تلفیق شده و طرح‌های انحصاری و اصیل را به بازارهای داخلی و بین‌المللی ارائه کرده است.

وی عنوان کرد: خانه هنرمندان قالیباف یزد تاکنون ۴۰۰ طرح برای بافت فرش‌های صادراتی تهیه کرده که این طرح‌ها در اختیار قالیبافان قرار گرفته و بافته‌های آنها به بازارهای جهانی عرضه شده است.

شکاری دهج با اشاره به شرکت برند قالی قمات در نمایشگاه فرش تهران در شهریورماه جاری عنوان کرد: در این نمایشگاه توانستیم رتبه اول را از آن خود کنیم ضمن اینکه قمات توانسته نخستین هولوگرام فرش ایران را به نام خود دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه به رغم فعالیت بالغ بر ۴۰ هزار بافنده در صنعت فرش دستباف استان یزد، فرش دستباف یزد شهرتی ندارد و همه فرش یزد را با نام فرش اردکان می شناسند، بیان کرد: قمات با تلاش خانه هنرمندان قالیباف یزد توانسته به فرش یزد اعتباری ویژه ببخشد.

شکاری دهج همچنین با اشاره به مهمترین ویژگی قالی قمات در زمینه استفاده از مواد اولیه مرغوب و نقشه های انحصاری و رنگهای منحصر به فرد گیاهی افزود: قمات با ضمانت ۳۰ ساله توانسته پرچمدار شکوه هنر اصیل ایرانی باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر رونق اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و شهرت بخشیدن به فرش دستباف یزد، اشتغالزایی برای جمعی از زنان و مردان هنرمند یزدی در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق محروم نیز قابل توجه است.

در این مراسم محمدرضا علمدار یزدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، علی عزالدینی معاون برنامه‌ریزی استاندار یزد و جمعی دیگر از مسئولان و دست اندرکاران صنعت فرش استان یزد حضور داشتند.