مازندران از ضریب اینترنت بالاتری در کشور برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسگری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با تشریح فرآیند اجرایی سرشماری عمومی نفوس مسکن ۹۵ بیان کرد: حذف کاغذ در فرآیند اجرایی این دوره از سرشماری به عنوان مهمترین ویژگی به شمار می آید و از طرفی دوره ۲۰ روزه برای سرشماری اینترنتی فرصت مغتنمی برای ارائه اطلاعات خانوار ها محسوب می شود که امیدوارم خانواده ها با دقت در این امر کوشا باشند.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری در جهان بی نیاز از سرشماری نیست تصریح کرد: سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۹۵ به عنوان هشتمین سرشماری ملی است که با توجه به اهمیت این موضوع از شاخص های خاصی برخوردار است که باید به آن پرداخته شود.

معاون فنی سرشماری نفوس و مسکن مازندران افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه ضریب اینترنت مازندران از میانگین کشوری در رده بالاتری قرار دارد امیدواریم حدود ۳۰ درصد از خانوار های مازندرانی از طریق اینترنتی اطلاعات خودشان را وارد سایت سرشماری عمومی نفوس مسکن ۹۵ کنند.

این مسئول گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به عنوان یکی از بزرگترین طرح های آماری ملی محسوب می شود که در سراسر کشور به صورت همزمان به مرحله اجرا در می آید و در این میان مجموعه وسیعی از اطلاعات بدست آمده به صورت مورد نیاز برایس برنامه ریزی های کلان کشور در سال های آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

مسگری خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از تاریخ ۳ تا ۲۴ مهر ماه به صورت اینترنتی و از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان به صورت میدانی با حضور مأموران سرشماری همزمان با سراسر کشور در کشور انجام می شود.

معاون فنی سرشماری نفوس و مسکن مازندران اضافه کرد: تمامی کارکنان دولت ملزم هستند اطلاعات خود را از طریق کارگزینی به ستاد سرشماری ارائه دهند تا بتوانیم از حجم کار کاسته و میزان مشارکت اینترنتی را در سطح شهرستان ها ارتقا دهیم.

وی متذکر شد: با توجه به محدود بودن زمان سرشماری و شرایط جوی استان مازندران و همچنین احتمال زیاد بارندگی مشارکت همه ارگان های شهرستان اعمم از خودرو و دیگر امکانات را در این دوره خواستار هستیم.