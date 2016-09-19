به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و سایپای تهران در لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: بازی پیشین ما برابر سیاه جامگان مسابقه دشواری بود و صبا فرصت کمی برای آماده سازی داشته با این حال مسابقه فردا یک بازی مهم و دشوار برای ماست و باید برابر تیمی بازی کنیم که جوان و دونده است و در عین حال نفرات باتجربه و پخته‌ای نیز در اختیار دارد.



وی افزود: به دنبال کسب نخستین پیروزی هستیم البته باید در بازی با سیاه جامگان اولین برد فصل را جشن می‌گرفتیم اما اشتباه و کم لطفی داور مسابقه پیروزی را از تیم ما گرفت البته در قبال تیم ما کم لطفی می‌شود و فکر می‌کنم روی نبردن ما بیش از حد زوم شده است.



سرمربی تیم فوتبال صبا گفت: برخی تیم‌ها ۲۰ میلیارد تومان برای امسال هزینه کرده‌اند اما کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند و نمی‌گوید که چرا آن‌ها نمی‌برند اما فشار روی تیم ماست و چند تیم بالاتر از ما در جدول هم فقط یک برد داشته‌اند با این حال صبا به‌تدریج بهتر می‌شود و باید بپذیریم تیمی که دیر تشکیل شده مشکلات خاص خود را دارد.

مرفاوی بیان داشت: ما از نظر فنی در حال پیشرفت هستیم و این پیشرفت نسبت به هفته اول کاملاً محسوس است و همه هدف ما تداوم این سیر صعودی است و در بازی با سایپا هم به دنبال ۳ امتیاز هستیم و می‌خواهیم عیدی خوبی به مردم قم بدهیم.



وی با اشاره با موضوع دیر رسیدن تیمش به ورزشگاه در بازی با سیاه جامگان عنوان کرد: ما ۴۵ دقیقه پیش از بازی با سیاه جامگان به ورزشگاه رسیدیم و فرصتی برای گرم کردن کافی نداشتیم و همین مسئله روی کار ما اثر گذاشت.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: اگر بگویم مشکلات مالی نیست دروغ گفته‌ام اما این مشکلات در تیم‌های دیگر هم هست و باید آن را مدیریت کنیم تا حداقل ظاهر کار حفظ شود و باید برخی مشکلات موجود توسط باشگاه رفع شود تا برنامه تیم با اخلال مواجه نشود.