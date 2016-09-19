حریق یک واحد مسکونی در آمل

بهزاد نعمتی مدیر سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت در پی تماس با سامانه ۱۲۵ عصر دوشنبه مبنی بر حریق یک باب منزل مسکونی واقع در روستای علویکلا ، جاده کمانگرکلا نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

نعمتی اظهار داشت : بعد از تماس با سامانه اطلاع رسانی سازمان توسط شهروندان ، بلافاصله نیروهای اطفائی از دو ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شده و با سرعت عمل بالا اقدام به اطفاء حریق کردند.

وی در ادامه افزود:در این عملیات دو خودروی سنگین اطفائی و یک خودروی سبک پشتیبانی به همراه هشت مامور آتش نشان حضور داشتند.

نعمتی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در پی نداشت گفت علت حادثه در دست بررسی است.