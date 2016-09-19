۳۳۰طرح عمرانی طی ۳سال اخیر در دامغان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد عصر دوشنبه در خلال آئین کلنگ زنی اورژانس دیباج و خوابگاه دانشکده علوم پزشکی دامغان با حضور سرپرست بنیاد ۱۵خرداد کشور ضمن اشاره به افتتاح خوابگاه دخترانه این شهرستان با حضور وزیر علوم، ابراز داشت: خوابگاه حضرت خدیجه(س) دانشگاه دامغان با حضور فرهادی همزمان با هفته دولت خبر خوشی به مجموعه دانشگاهی دامغان بود و امروز به همت بنیاد ۱۵خرداد خوشبختانه کلنگ خوابگاه ۱۸۰نفری دیگری در این شهر بر زمین می خورد.

وی افزود: دامغان شهری دانشجو پذیر است و احداث خوابگاه هایی از این دست در راستای رفع دغدغه خانواده ها و مسئولان نسبت به اسکان دانشجویان غیر بومی در رشته ها و مقاطع مختلف تاثیر بسزایی دارد.

فرماندار دامغان با بیان اینکه این شهرستان در زمینه های علمی گوناگون دارای ظرفیت های فراوانی است، ابراز داشت: دامغان دارای نیروی انسانی مستعد، کشاورزی، گردشگری و دانشگاه های برتر است که قرارگیری آن در جوار کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب بر ظرفیت های سرمایه گذاری و دانشگاهی آن افزوده است.

مرکز بهداشتی دیباج کلنگ خورد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری آئین کلنگ زنی مرکز بهداشتی دیباج توسط بنیاد ۱۵خرداد، گفت: این مرکز شامل اورژانس، اسکان پزشکان و مجتمع درمانی با هدف ارتقای وضعیت درمانی دیباج ساخته می شود.

مهدی شادنوش با بیان اینکه این بنا یکهزار و ۲۵۰متر مربع زیربنا خواهد داشت، ابراز داشت: یک میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این پروژه نیاز است که خوشبختانه با حضور بنیاد ۱۵خرداد امیدواریم این طرح تا پایان خرداد ماه سال۹۶ به بهره برداری برسد.

وی افزود: بیش از ۳۵ طرح بهداشتی و رفاهی نیمه تمام با تلاش دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سه سال اخیر به بهره برداری رسیده که این امر نشان دهنده عنایت ویژه دولتمردان به مقوله بهداشت و درمان است و ما امیدواریم اقداماتی مانند طرح هایی نظیر خورشید، با مشارکت بنیاد ۱۵خرداد در این استان تداوم یابد.