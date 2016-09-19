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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

وقتی مهد تروریسم ناامن می شود؛

متلاشی شدن ۳ گروه تروریستی در عربستان/ بازداشت ۱۷ نفر

متلاشی شدن ۳ گروه تروریستی در عربستان/ بازداشت ۱۷ نفر

وزارت کشور عربستان از متلاشی شدن یک شبکه تروریستی مرتبط با داعش و بازداشت عناصر عضو این شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور عربستان از متلاشی شدن چندین گروه تروریستی مرتبط با داعش در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش وزرارت کشور عربستان اعلام کرد: نیروهای امنیتی این کشور پس از تلاش ها و پیگیری های چندماهه یک شبکه تروریستی متشکل از ۳ گروه را که با داعش ارتباط داشتند، متلاشی واعضای آن را بازداشت کردند.

وزارت کشور عربستان تصریح کرد: تعداد عناصر این شبکه تروریستی ۱۷ نفر بوده که ۷ نفر آنها زن هستند که ۱۴ نفر از این افراد تابعیت سعودی دارند. همچنین این شبکه تروریستی به عوامل حمله انتحاری و تروریستی که مسجد امام رضا (ع) را در الأحساء در شرق این کشور منفجر کردند، پناه داده است.

گفتنی است حمله انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء در سال گذشته به شهادت ۴ نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد.

کد مطلب 3773971

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